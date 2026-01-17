Xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm

Chiều 17-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật (BCĐ) chủ trì phiên họp thứ 7 của BCĐ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là “đột phá của đột phá” trong 3 khâu đột phá chiến lược; vừa là mục tiêu, động lực, nguồn lực của sự phát triển.

Thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ quyết tâm tháo gỡ triệt để các rào cản pháp lý, thay đổi trạng thái từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành “đột phá của đột phá”, là lợi thế cạnh tranh quốc gia, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo hành lang pháp lý và nền tảng cho phát triển.

Theo Thủ tướng, thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới), trong năm 2025 đã cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, đạt 98,3%.

Qua đó, thực hiện mục tiêu năm 2025 tăng trưởng đạt 8% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phát triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật đối với kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; tiếp tục xác định thể chế là đột phá của đột phá.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, đột phá thể chế phải chuyển đổi được trạng thái từ "điểm nghẽn" của "điểm nghẽn" sang lợi thế cạnh tranh quốc gia; phải xoay chuyển tình thế trong huy động nguồn lực từ nhân dân, từ doanh nghiệp, từ xã hội... phục vụ cho tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng lưu ý, đổi mới tư duy xây dựng luật từ tập trung quản lý sang kiến tạo và phục vụ; tinh thần là phải phân cấp, phân quyền tối đa, ai làm tốt nhất thì giao để làm.

Trước đó, sáng 17-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nhằm thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm; dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) chuyển tiếp và dự thảo nghị định quy định chi tiết về xử lý vướng mắc của các dự án BT giao thông và một số nội dung khác.

Đối với xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, phát triển ngành công nghiệp đất hiếm, góp phần tự chủ chiến lược. Đồng thời xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về đất hiếm, trong đó ưu tiên chế biến sâu; đầu tư tài chính, huy động nguồn lực nhà nước, nguồn lực hợp tác công tư và nguồn lực của nhà đầu tư; xây dựng, phát triển hạ tầng; chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến, phù hợp; đẩy mạnh hợp tác công tư; quản trị thông minh dựa trên chuyển đổi số. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện các dự thảo, báo cáo, đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.

Về cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án BT chuyển tiếp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện, trình ban hành nghị quyết của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thủ tướng yêu cầu tuân thủ, vận dụng đúng quy định, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Trên cơ sở đó xem xét, xử lý các dự án đã có kết luận thanh tra. Riêng với các dự án chưa có kết luận thanh tra giao UBND cấp tỉnh tiến hành thanh tra, xử lý theo thẩm quyền trên tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Tin liên quan Hai nghị quyết, một bài toán thể chế

LÂM NGUYÊN