Trao tặng báo Xuân tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa

Ngày 17-1, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức lễ trao tặng báo Xuân tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

5.000 ấn phẩm báo Xuân Nhân dân được trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, đây là hoạt động thường niên, giàu ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của hậu phương đối với tiền tuyến trong dịp tết đến, xuân về. Mỗi số báo Xuân không chỉ là món quà tinh thần mang hương vị tết, mà còn là nhịp cầu nối liền tình cảm, niềm tin và sự động viên của nhân dân cả nước dành cho những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, số Báo Xuân Nhân Dân năm nay với chủ đề “Xuân cất cánh” có nội dung phong phú, phản ánh những dấu mốc nổi bật của năm 2025, một năm đất nước có nhiều chuyển động lớn đồng thời truyền tải niềm tin, khát vọng hướng tới năm 2026 với bước phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên vươn mình.

“Chúng tôi luôn dành những ấn phẩm đầu tiên cho Trường Sa, bởi để một tờ báo đến được với cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa là cả một hành trình dài, chứa đựng nhiều tình cảm và trách nhiệm”, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ.

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Trung tá Nguyễn Tư Hóa bày tỏ xúc động khi tiếp nhận ấn phẩm báo Xuân gửi tới cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Đây là món quà xuân ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần, giúp lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như những thành tựu nổi bật của đất nước trong không khí đón xuân mới.

