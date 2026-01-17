Luật Xây dựng 2025 đảm bảo tính chặt chẽ trong hợp đồng xây dựng

Ngày 17-1, Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trường Đại học Bách Khoa TPHCM tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 – Những điểm cần lưu ý trong hợp đồng xây dựng và quản trị rủi ro pháp lý”.

Các chuyên gia thảo luận tại Hội thảo quốc gia với chủ đề “Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 – Những điểm cần lưu ý trong hợp đồng xây dựng và quản trị rủi ro pháp lý”. Ảnh: TH

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và pháp lý. Các chuyên gia đã trao đổi về các điểm mới của Luật Xây dựng sửa đổi cũng như những vấn đề nổi bật trong thực tiễn giao kết, thực hiện hợp đồng xây dựng.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Nam Trung, Chủ tịch Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam cho rằng, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động hành nghề trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là trong quản trị hợp đồng và phòng ngừa rủi ro pháp lý. Đồng thời, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 đã khẳng định vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong việc hỗ trợ hội viên, doanh nghiệp và giới hành nghề tiếp cận, hiểu đúng và vận dụng hiệu quả các quy định mới của pháp luật.

Ông Nguyễn Nam Trung, Chủ tịch Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TH

Cũng theo ông Nguyễn Nam Trung, Luật Xây dựng mới đã cắt giảm một cách đáng kể với những yêu cầu của chủ đầu tư trong thủ tục cấp phép xây dựng, kiểm tra, thẩm tra, thẩm định... Đặc biệt, mỗi công trình xây dựng chỉ cần qua một thủ tục hành chính đã giúp cho chủ đầu tư giảm rất nhiều thời gian, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, dự án.

Liên quan đến vấn đề tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng, GS-TS Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), nhìn nhận, vấn đề này hiện là một trong những nhóm tranh chấp lớn, phức tạp nhất tại VIAC. Điều này phản ánh rủi ro cao của lĩnh vực này và qua đây có thể thấy vai trò ngày càng quan trọng của trọng tài thương mại như một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, linh hoạt, phù hợp thông lệ quốc tế.

Để giải quyết vấn đề tranh chấp hợp đồng xây dựng hiện nay, TS Nguyễn Trung Nam, Phó giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) cho biết, Luật Xây dựng 2025 đã có những cơ chế bồi thường thiệt hại ấn định trước. Trong khi, trước đây các điều khoản trong hợp đồng mẫu thông thường phải đối mặt với rủi ro bị tuyên vô hiệu, do pháp luật Việt Nam yêu cầu phải chứng minh thiệt hại thực tế.

Việc cho phép các bên thỏa thuận mức bồi thường dựa trên mức độ vi phạm, không chỉ giúp các hợp đồng xây dựng chặt chẽ hơn mà còn giúp pháp luật Việt Nam tiệm cận gần hơn với các khái niệm và thực tiễn quốc tế.

THANH HIỀN