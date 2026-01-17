Mang “Tết trà yêu thương” đến với phạm nhân

Chiều 17-1, Nhà Văn hóa thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp Trung tâm Mermaid Yoga và Trại tạm giam số 1 (xã Long Điền, TPHCM) tổ chức hoạt động “Tết trà yêu thương” năm 2026 cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.

Chương trình văn nghệ tại hoạt động “Tết trà yêu thương”

Tại chương trình, các phạm nhân được tham gia giao lưu văn nghệ, uống trà, ăn bánh ngày Tết và sinh hoạt tập thể trong không khí gần gũi, thân tình.

Ban tổ chức cũng trao 100 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng, cho các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt và hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Trại tạm giam số 1 cho biết, những hoạt động mang tính nhân văn như “Tết trà yêu thương” không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần quan trọng, góp phần khích lệ phạm nhân yên tâm cải tạo, tin tưởng vào cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Ban tổ chức tặng quà cho các phạm nhân tại Trại tạm giam số 1

Hoạt động này là dịp để các đơn vị, tổ chức xã hội chung tay lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần giúp những người từng lầm lỡ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong những ngày Tết đến, xuân về.

TRÚC GIANG