Chính trị

Nhân sự

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được thăng quân hàm Thiếu tướng

SGGPO

Sáng 17-1, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ.

4399044842095152297112.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành

Theo đó, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Ngành; khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang An Giang Nguyễn Văn Ngành Đại tướng Phan Văn Giang công tác cán bộ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn