Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được thăng quân hàm Thiếu tướng

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành

Theo đó, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Ngành; khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

NAM KHÔI