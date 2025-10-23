Xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận vững mạnh, chuyên nghiệp

Ngày 23-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 117 đại biểu chính thức.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. MTTQ phường cũng nỗ lực nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; đặc biệt thực hiện tốt công tác chăm lo và an sinh xã hội.

Đồng chí Ngô Minh Hải phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh tập trung xây dựng chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ mặt trận vững mạnh, đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ra mắt ủy viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Ngô Minh Hải gợi mở, cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các tổ chức thành viên và đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với mục tiêu “Phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; đảm bảo an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, để mỗi hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh mang lại ý nghĩa, thiết thực nhất cho nhân dân.

Đại hội đã hiệp thương cử 54 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2025-2030.

CẨM TUYẾT