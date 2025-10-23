Xã hội

Xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận vững mạnh, chuyên nghiệp

SGGPO

Ngày 23-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 117 đại biểu chính thức.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. MTTQ phường cũng nỗ lực nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; đặc biệt thực hiện tốt công tác chăm lo và an sinh xã hội.

z7147929749890_7a705e20127408fba9aa65dfd6f09050.jpg
Đồng chí Ngô Minh Hải phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh tập trung xây dựng chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ mặt trận vững mạnh, đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

z7147929764776_d9c25b6c8dc64abb9b5ccac4a817e2f6.jpg
Ra mắt ủy viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Ngô Minh Hải gợi mở, cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các tổ chức thành viên và đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với mục tiêu “Phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; đảm bảo an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, để mỗi hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh mang lại ý nghĩa, thiết thực nhất cho nhân dân.

Đại hội đã hiệp thương cử 54 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan
CẨM TUYẾT

Từ khóa

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh TPHCM Đồng chí Ngô Minh Hải nhiệm kỳ 2025-2030 người dân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn