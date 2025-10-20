Phát huy sức mạnh đại đoàn kết ở phường đông dân thứ hai TPHCM

Ngày 20-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến dự có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đại hội đã hiệp thương cử 65 đồng chí vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Phan Hồng Điệp giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam phường xác định 9 chỉ tiêu. Trong đó, tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội duy trì 10 công viên đã xây dựng và phát triển mới 2 công viên. Thực hiện công trình xây dựng, sửa chữa 20 nhà đại đoàn kết;...

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh yêu cầu, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân của phường có gần 220.000 dân, quy mô dân số đứng thứ 2 của TPHCM và đứng thứ 3 cả nước. Để mỗi người dân có thể đóng góp tâm sức của mình vào việc hiện thực các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng phường Hiệp Bình trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị cần quan tâm sâu sắc đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bám sát điều kiện thực tiễn, nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu trong mọi hoạt động.

Ra mắt ủy viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình nhiệm kỳ 2025-2030

Đặc biệt, cần tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, để thực hiện nhiệm vụ, chăm lo kịp thời cho các đối tượng; tiếp nhận nhanh những ý kiến, kiến nghị của người dân thông qua mặt trận số.

Có các hoạt động chào mừng đại hội, gồm: khánh thành, bàn giao công trình nhà đại đoàn kết cho hộ ông Huỳnh Văn Chí (tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng); ra mắt “Tuyến đường muôn sắc hoa” tại khu phố 17; các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong khuôn viên tổ chức đại hội;...

CẨM TUYẾT