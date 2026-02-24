Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân cán bộ y tế lão thành

Ngày 24-2, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm các cán bộ lão thành ngành y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Đến thăm BS Trương Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc tri ân đóng góp của BS trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm và chúc mừng BS Trương Xuân Liễu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí cũng vui mừng chia sẻ về những bước tiến quan trọng của ngành y tế TPHCM. Trong đó, Sở Y tế Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, gắn với y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đặc biệt, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế. TPHCM đã triển khai bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, 100% người cao tuổi trên địa bàn được quản lý sức khỏe.

Trong bối cảnh già hóa dân số, thành phố đang xây dựng đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát triển hệ thống dưỡng lão theo hướng đa tầng, đa cực, bao phủ.

Những kết quả tích cực trên giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, góp phần nâng cao chỉ số đáng sống của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ với BS Trương Xuân Liễu về thành tựu của y tế thành phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc gia đình BS Trương Xuân Liễu mạnh khỏe, mong BS tiếp tục đồng hành với ngành y tế thành phố bằng kinh nghiệm và uy tín.

BS Trương Xuân Liễu bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM với các thế hệ cán bộ y tế.

Đoàn cũng đến thăm Thầy thuốc Nhân dân, PGS-TS-BS Nguyễn Thế Hiệp, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế (nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm và chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, PGS-TS-BS Nguyễn Thế Hiệp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không khí ấm cúng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn những đóng góp bền bỉ của PGS-TS-BS Nguyễn Thế Hiệp.

Đồng chí chia sẻ, kế thừa truyền thống quý báu của các thế hệ thầy thuốc, ngành y tế thành phố hiện nay gặt hái nhiều thành tựu, khẳng định vị thế y tế chuyên sâu của khu vực.

Nhân dịp đầu xuân, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc gia đình PGS-TS-BS mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp ý kiến và tâm huyết cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

GIAO LINH