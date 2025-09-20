Xây dựng Đồng bằng sông Hồng trở thành vùng động lực quan trọng

Thủ tướng nhấn mạnh, quyết tâm đưa Đồng bằng sông Hồng thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của đất nước, cùng với vùng Đông Nam bộ tạo động lực, truyền cảm hứng cho các vùng khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững đất nước.

Ngày 20-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, chủ trì hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng.

Đây là hội nghị đầu tiên của hội đồng sau khi các địa phương trong vùng hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ, vùng Đồng bằng sông Hồng có vai trò rất quan trọng; sau sáp nhập, vùng gồm 6 địa phương là Thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Phòng, các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, đều là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của toàn vùng 6 tháng đầu năm đạt 9,32%, dẫn đầu các vùng kinh tế - xã hội trong cả nước; trong đó, có 4/6 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trở lên, Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước với 11,2%, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 11,03%, Bắc Ninh, Ninh Bình lần lượt đạt 10,47% và 10,82%.

Theo Thủ tướng, đây tiếp tục là lợi thế để các địa phương hợp sức phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Hồng với vai trò đầu tàu, tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, dẫn dắt cả nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, dám nghĩ dám làm, chủ động, sáng tạo, "địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm"; phát huy "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng và các địa phương.

Đặc biệt, Thủ tướng đặt vấn đề tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gồm nguồn lực con người, nguồn lực thiên nhiên, trong đó có đất đai, truyền thống văn hóa - lịch sử hào hùng, phong phú, với Hà Nội ngàn năm văn hiến, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình, nhiều di sản thế giới như vịnh Hạ Long, Hoàng thành Thăng Long, quần thể danh thắng Tràng An, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc…

Thủ tướng đề nghị thảo luận rõ những việc cần làm để thúc đẩy các động lực tăng trưởng của các địa phương và của vùng, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững; những giải pháp căn cơ để giải quyết những điểm nghẽn, hạn chế, những mặt khó khăn, thách thức; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thống nhất, thông suốt; giải pháp để tăng cường liên kết vùng, liên kết quốc gia, liên kết quốc tế; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, giải quyết vấn đề nhà ở thông qua tăng nguồn cung, phát triển nhà ở xã hội; bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề liên quan ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải.

Thủ tướng nhấn mạnh, quyết tâm đưa Đồng bằng sông Hồng thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của đất nước, cùng với vùng Đông Nam bộ tạo động lực, truyền cảm hứng cho các vùng khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững đất nước.

Theo các báo cáo tại hội nghị, những tháng đầu năm 2025, vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký mới đạt 5,4 tỷ USD, chiếm 49,2% tổng vốn đăng ký của cả nước. Vùng có tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất trong các vùng kinh tế, đạt trên 814.600 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025 (chiếm 46,8% tổng thu cả nước).

Kim ngạch xuất khẩu của vùng đạt 129,3 tỷ USD, chiếm khoảng 32,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Tỷ lệ giải ngân của vùng đạt 53,6% kế hoạch giao, cao hơn bình quân chung của cả nước (khoảng 46,3%).

Trong 8 tháng 2025, số doanh nghiệp thành lập mới là gần 42.800 doanh nghiệp, chiếm 33,3% cả nước, với số vốn đăng ký là 512,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,8% tổng vốn cả nước.

