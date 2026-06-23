Xây dựng kho tư liệu ảnh số, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa TPHCM

Sáng 23-6, Đại hội đại biểu Hội Nhiếp ảnh TPHCM nhiệm kỳ I (2026-2031) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thành ủy TPHCM, đánh dấu bước phát triển mới của Hội sau khi mở rộng địa giới hành chính TPHCM.

Đại hội đại biểu Hội Nhiếp ảnh TPHCM nhiệm kỳ I diễn ra sáng 23-6. Ảnh: QUỐC THANH

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đông đảo hội viên.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, hướng tới xây dựng tổ chức hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy vai trò của nhiếp ảnh trong sáng tạo nghệ thuật, quảng bá hình ảnh TPHCM và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 ủy viên; nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đoàn Hoài Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội; các NSNA: Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Đào Ngọc Thảo và Nguyễn Thái An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Tại Đại hội, Ban tổ chức trao bằng khen từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho các cá nhân, tổ chức đóng góp vào sự phát triển nhiếp ảnh thành phố. Ảnh: QUỐC THANH

Theo báo cáo tại Đại hội, đến tháng 5-2026, Hội có 628 hội viên, tăng từ 478 hội viên đầu nhiệm kỳ trước; trong đó kết nạp mới 115 hội viên và tiếp nhận 63 hội viên từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sau sắp xếp tổ chức. Hội hiện có 153 hội viên là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: QUỐC THANH

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới phát triển mạnh mẽ, Hội cần tiếp tục đổi mới hoạt động; phát huy vai trò của đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh trên mặt trận văn hóa tư tưởng; tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ quyền tác giả; góp phần xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát triển công nghiệp văn hóa, đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước xây dựng thương hiệu nhiếp ảnh TPHCM có uy tín trong khu vực và thế giới.

Đồng chí Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Ảnh: QUỐC THANH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung, khẳng định Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ xây dựng Hội theo hướng năng động, hiện đại, chuyên nghiệp; tập trung tổ chức thành công Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TPHCM lần thứ 3 năm 2026...

Trong khuôn khổ Đại hội, Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác”, giới thiệu 50 tác phẩm tiêu biểu phản ánh quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của TPHCM sau nửa thế kỷ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào về thành phố và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

HỒNG DƯƠNG