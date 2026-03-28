Ngày hội của trẻ tự kỷ ở Vũng Tàu

Dưới sự cổ vũ của cô giáo, phụ huynh, các em đã mạnh dạn vượt qua rào cản của chính mình

Từ sáng sớm, tại công viên Bãi Trước, gần 100 học sinh tự kỷ cùng phụ huynh và các tình nguyện viên đã có mặt tham gia ngày hội.

Trong chương trình, các em được tham gia biểu diễn văn nghệ, nhảy bao bố, đi cà kheo cốc, đua xe chòi chân, nặn đất, vẽ tranh, tô màu... Mỗi hoạt động đều có giáo viên, phụ huynh và tình nguyện viên theo sát, động viên bằng những tràng vỗ tay, lời cổ vũ ấm áp, giúp các em mạnh dạn thể hiện bản thân.

Trẻ được các tình nguyện viên hướng dẫn tham gia các trò chơi vận động

Bà Lê Thị Chính Lan, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Để có những tiết mục mà các con tự tin đứng hát và vận động, các cô giáo phải tập luyện cho các con trong nhiều tuần. Nhưng đôi khi, đến lúc biểu diễn, các con lại không dám thể hiện. Có bạn sợ đám đông, có bạn sợ tiếng ồn, có bạn sợ không gian rộng. Mỗi con có những khó khăn, rối loạn riêng. Người lớn cần tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của các bé. Từ đó, biết cách tương tác, ứng xử phù hợp, giúp các con thoải mái, tự tin để phát triển những khả năng khác”.

Trẻ vượt qua rào cản, tham gia các hoạt động trong ngày hội.

Có mặt từ sớm để đồng hành cùng cháu trai 4 tuổi, vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Bia chăm chú theo dõi từng bước chân, ánh mắt, cử chỉ của cháu. Bà xúc động bày tỏ: “Mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để các con được giao lưu, tự tin hơn và nhận được nhiều hơn sự quan tâm từ cộng đồng”.

Chương trình đã tạo ra sân chơi an toàn, hòa nhập cho trẻ tự kỷ.

Ngày 2-4 được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, nhằm kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm, hiểu biết về rối loạn này, giúp trẻ tự kỷ sớm được phát hiện, điều trị, được yêu thương nhiều hơn và dễ dàng hòa nhập cuộc sống. Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phước An, “Ngày hội trẻ tự kỷ” là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi an toàn cho các em, đồng thời mong muốn cộng đồng có cái nhìn đúng đắn hơn về trẻ rối loạn phổ tự kỷ, từ đó mở rộng vòng tay đón nhận để các em được sống trong môi trường thân thiện.

KHÁNH CHI