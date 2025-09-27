Xây lại mái nhà nhờ nghĩa tình phương xa

Từ sự chung tay, góp sức của các cá nhân, tổ chức, đơn vị tại TPHCM, những mái nhà đổ nát do bão lũ ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã được xây sửa lại; các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thêm phần học bổng để tiếp tục đến trường; những phần quà ý nghĩa kịp thời đến tay các gia đình đang cần. Nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác đã tiếp thêm sức mạnh để các gia đình đang trong tình cảnh khó khăn vươn lên, bước tiếp trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh trao số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Phượng

Những tấm lòng từ thành phố mang tên Bác

Một ngày cuối tháng 9, khi đang loay hoay dọn dẹp phần đổ nát của căn nhà do cơn bão số 3 gây ra, bà Trần Thị Phương (ngụ phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) vui mừng được đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến tận nhà trao tặng 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình sửa lại căn nhà. Sự bất ngờ xen lẫn niềm hạnh phúc khiến bà Phương bật khóc: “Vậy là tôi có tiền để xây lại căn nhà này. Tôi vui mừng quá, không biết nói gì để cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm. Lâu nay, khi bão giật sập căn nhà, tôi sống nhờ vào nhà hàng xóm, còn con trai và 2 cháu nội thì tá túc nhà người bà con”.

Bà Phương vẫn nhớ rõ đêm cơn bão số 3 ập đến, gió mạnh khiến căn nhà cũ của gia đình bà rung lắc liên hồi. “Khi thấy mái nhà bắt đầu bị gió tốc lên, tôi và con trai quyết định đưa cháu nội đến nhà hàng xóm tá túc. Khi mưa ngớt, quay về thì căn nhà đã đổ sập hết”, bà Phương nghẹn ngào.

Bà Phương tuổi đã cao, con trai đi làm thuê nuôi 2 con còn nhỏ nên cuộc sống gia đình không dư dả. Từ khi nhà bị sập đến nay, bà Phương cứ canh cánh trong lòng, không biết bao giờ mới có thể xây lại căn nhà từ đống đổ nát. Ngoài số tiền đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng trích từ nguồn cứu trợ của tỉnh để hỗ trợ thêm 60 triệu đồng cho gia đình bà Phương.

Cũng chịu thiệt hại nặng nề khi căn nhà đổ sập do bão số 5 gây ra, gia đình bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ và xúc động khi nhận số tiền 70 triệu đồng từ sự hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi tặng. “Vậy là gia đình tôi đủ chi phí để xây dựng hoàn chỉnh căn nhà rồi. Niềm vui này lớn quá với tôi”, bà Phượng bày tỏ. Khi nhà sập, bà Phượng được bà con và anh em cho mượn một ít tiền để xây lại nhà, tuy nhiên số tiền mượn được không nhiều nên căn nhà đang xây dở dang thì dừng lại. Trong lúc không biết xoay xở ra sao, bà Phượng nhận được sự hỗ trợ từ TPHCM. “Đây là căn nhà nghĩa tình của gia đình tôi. Chúng tôi sẽ nhớ mãi ân tình của bà con từ phương Nam gửi đến gia đình mình”, bà Phượng nói.

Trong khó khăn, tình người tỏa sáng

Không chỉ đến tận nhà trao tặng chi phí xây sửa nhà cho người dân tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và trao quà chăm lo đến gia đình bà Nguyễn Thị Liên (ngụ phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An). Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo, có cháu bị bệnh tim bẩm sinh và chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đoàn cũng trao những phần quà và tiền mặt đến các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao số tiền Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An 8 tỷ đồng và hỗ trợ người dân tỉnh Hà Tĩnh 5 tỷ đồng khắc phục khó khăn do bão lũ gây ra. “Trong những ngày bão lũ hoành hành, từ phương Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn dõi theo từng tin tức, đau đáu hướng về miền Trung ruột thịt. Những hình ảnh mái nhà tốc, ruộng đồng ngập nước mênh mông, bà con phải rời bỏ chốn ở để tìm nơi an toàn đã khiến hàng triệu trái tim TPHCM xúc động và trăn trở. Chính trong khó khăn ấy, tình người và sự sẻ chia càng tỏa sáng. Người dân thành phố mang tên Bác, các doanh nghiệp, đơn vị đã góp sức động viên bà con vững vàng vượt qua bão lũ”, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ.

Tiếp nhận sự trợ sức thiết thực từ TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho người dân tỉnh Nghệ An. Đồng chí cũng chia sẻ về những thiệt hại nặng nề do bão số 3 và bão số 5 gây ra cho người dân tỉnh Nghệ An, đồng thời ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, trong đó có hơn 20 đoàn từ TPHCM trực tiếp đến hỗ trợ. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng khẳng định, sự động viên quý báu, nghĩa tình đoàn kết đến từ thành phố mang tên Bác sẽ góp phần giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, cùng với nguồn kinh phí, trước đó, lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, trực tiếp tại tỉnh Nghệ An. Chẳng hạn, Sở Y tế TPHCM đã huy động lực lượng y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện chuyên khoa tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và trao tặng thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho bà con. Các sở, ngành và đoàn thể khác cũng đồng hành cùng bà con trong việc sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng cho các em nhỏ.

THÁI PHƯƠNG