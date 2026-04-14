Xem xét điều chuyển vốn đầu tư công từ nơi không có nhu cầu sử dụng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Văn bản số 401/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 31-3, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt 11% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ năm 2025 khoảng 1,2% và cao hơn gần 30.000 tỷ đồng về số tuyệt đối.

Tuy nhiên, vẫn còn 14 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn năm 2026; 28 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả nước.

Theo văn bản, giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. Công tác chuẩn bị dự án ở một số nơi còn sơ sài, chưa nghiêm túc, dẫn đến tình trạng có vốn nhưng không có dự án đủ điều kiện để giao vốn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, đồng thời là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân.

Thủ tướng yêu cầu phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án; cá thể hóa trách nhiệm; xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tuần, tháng, quý và cả năm; đồng thời bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn để quản lý, triển khai dự án đúng quy định.

Các dự án cũng phải được phân loại theo mức độ giải ngân để kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Trường hợp không sử dụng hết vốn được giao, các đơn vị phải khẩn trương báo cáo rõ lý do, gửi Bộ Tài chính và báo cáo Thủ tướng trước ngày 20-4.

Thủ tướng cũng chỉ đạo xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân; đồng thời thay thế kịp thời cán bộ yếu kém, gây nhũng nhiễu, tiêu cực.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 5 việc điều chuyển vốn từ bộ, cơ quan, địa phương không có nhu cầu sử dụng sang nơi có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án.

LÂM NGUYÊN