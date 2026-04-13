Chiều 13-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ bàn về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết TTHC.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các TTHC thuộc thẩm quyền

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh.

Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số) đã yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay (tương ứng cắt giảm khoảng 60 ngành nghề); đồng thời, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bắt tay ngay vào việc, nhất là nhóm nhiệm vụ theo Kết luận số 18-KL/TW.

Thủ tướng nêu rõ sẽ phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực; Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ bố trí lịch cụ thể, làm việc trực tiếp với các bộ, ngành về phương án cải cách, cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết TTHC của mỗi bộ, ngành.

Nhấn mạnh các bộ trưởng phải trực tiếp vào cuộc, Thủ tướng yêu cầu, không đợi hết quý 2 mà đến ngày 20-4, các bộ phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách TTHC, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát trình Chính phủ thông qua phương án trong tháng 4.

Các bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ để đơn giản hóa, cắt giảm và phân cấp giải quyết; đồng thời cắt giảm danh mục 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh hiện nay, để người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện. Thủ tướng nêu rõ, phải thực sự cắt giảm được thời gian và chi phí tuân thủ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC, điều kiện kinh doanh; các bộ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để lọt các thủ tục, điều kiện kinh doanh không đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa, cần chú ý lắng nghe, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hiệp hội.

Thủ tướng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 18-KL/TW, yêu cầu cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Cùng với đó, quyết liệt hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đặc biệt là những cơ sở dữ liệu gắn với doanh nghiệp, người dân, nền kinh tế và hoạt động chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu, thông tin trong giải quyết TTHC, tinh thần là người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin 1 lần, những thông tin, dữ liệu đã có thì tuyệt đối không yêu cầu người dân và doanh nghiệp phải cung cấp...

LÂM NGUYÊN