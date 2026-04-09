Tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân đầu tư công để kích thích tăng trưởng kinh tế

Chiều 9-4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý 1-2026.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, kết quả tăng trưởng GDP quý 1-2026 tuy cao nhưng chưa đạt mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ đề ra do chúng ta phải ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên ở các quý còn lại của năm, cần phải có những kịch bản và giải pháp cụ thể.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện kịch bản mới với những điều chỉnh về chính sách tài khóa, tiền tệ để giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Các chính sách này sẽ được triển khai trong các quý còn lại của năm.

Thông tin thêm, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, trên cơ sở kết quả tăng trưởng GDP quý 1-2026 và các kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, cùng với việc tác động của chính sách ngày càng rõ nét hơn; các lĩnh vực mới nổi như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số phát huy hiệu quả; đồng thời kỳ vọng xung đột tại Trung Đông sớm kết thúc, Cục Thống kê đã đưa ra kịch bản tăng trưởng cho các quý tiếp theo.

Theo đó, quý 2-2026, GDP ước tăng 10,5%, quý 3-2026 GDP dự kiến tăng khoảng 10,6% và quý 4-2026, GDP ước đạt khoảng 10,74%. Các kịch bản này đều đặt ra yêu cầu các lĩnh vực kinh tế quan trọng phải đạt mức tăng trưởng rất cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, cần tập trung vào 4 động lực chính gồm: đẩy mạnh đầu tư công; kích thích tiêu dùng nội địa, thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ linh hoạt; phát triển các lĩnh vực mới nổi như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; và tăng xuất khẩu.

Cũng theo đại diện Bộ Tài chính, trong các động lực nói trên, đầu tư công đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay cả nước đang có hàng ngàn dự án và khu đất đang gặp vướng mắc với quy mô vốn đầu tư lên tới hàng triệu tỷ đồng. Do đó, Bộ Tài chính đang tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để sớm đưa dự án vào khai thác, tạo động lực tăng trưởng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất các cơ chế, chính sách vượt trội nhằm thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản số, từng bước phát triển thị trường tài chính theo hướng hiện đại, minh bạch.

