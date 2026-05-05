Xiaomi ra mắt REDMI Watch 6, REDMI Headphones Neo và REDMI Buds 8

Bộ ba REDMI Watch 6, REDMI Headphones Neo và REDMI Buds 8 được Xiaomi giới thiệu tại Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện cho sức khỏe, giải trí và phong cách sống, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng trong hệ sinh thái AIoT.

REDMI Watch 6

Trong dải sản phẩm lần này, REDMI Watch 6 nổi bật với màn hình AMOLED kích thước 2.07 inch, độ sáng tối đa lên đến 2000 nits, dẫn đầu phân khúc về khả năng hiển thị, giúp duy trì độ rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Thiết bị sở hữu khung hợp kim nhôm, độ dày khoảng 9.9 mm và trọng lượng chỉ 31g (không bao gồm dây đeo), thoải mái khi đeo suốt ngày dài. REDMI Watch 6 hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, đồng thời tích hợp các tính năng quản lý sức khỏe như theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, giấc ngủ và mức độ căng thẳng

Về thời lượng pin, thiết bị có thể hoạt động khoảng 12 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường và lên đến 24 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng, giúp người dùng duy trì trải nghiệm liên tục mà không cần sạc thường xuyên. Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước 5ATM và hỗ trợ đo nhịp tim dưới nước, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận động.

REDMI Headphones Neo

REDMI Headphones Neo sở hữu thiết kế hiện đại với kiểu dáng trẻ trung, hướng đến nhóm người dùng năng động, đề cao tính cá nhân hóa và phong cách riêng trong từng trải nghiệm. Thiết kế gọn gàng, tối ưu công thái học giúp thiết bị phù hợp để sử dụng trong nhiều bối cảnh, từ giải trí đến làm việc hàng ngày.

Bên cạnh đó, sản phẩm được trang bị driver động 40mm với màng titanium, mang đến âm thanh cân bằng với dải bass mạnh mẽ và treble rõ nét. Sản phẩm hỗ trợ khử tiếng ồn chủ động với khả năng giảm ồn lên đến 42dB, đồng thời có thể tự điều chỉnh theo môi trường sử dụng.

Hệ thống 3 micro kết hợp thuật toán AI giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi, giảm tiếng ồn và hạn chế ảnh hưởng của gió, đảm bảo khả năng đàm thoại rõ ràng trong nhiều tình huống khác nhau. Đồng thời, sản phẩm hỗ trợ Google Fast Pair, cho phép kết nối hai thiết bị cùng lúc và chia sẻ âm thanh, giúp tăng tính linh hoạt khi sử dụng

REDMI Headphones Neo sở hữu thời lượng pin lên đến 72 giờ khi tắt chế độ khử tiếng ồn, đáp ứng nhu cầu sử dụng kéo dài trong nhiều ngày. Công nghệ sạc nhanh giúp thiết bị cung cấp tới 5 giờ nghe nhạc chỉ sau 10 phút sạc, hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng.

REDMI Buds 8

REDMI Buds 8 được trang bị công nghệ khử tiếng ồn chủ động lên đến 50dB, hỗ trợ nhiều chế độ phù hợp với từng môi trường sử dụng. Tính năng khử ồn cá nhân hóa giúp tối ưu hiệu suất dựa trên cách đeo của từng người dùng, mang lại hiệu quả sử dụng ổn định hơn.

Sản phẩm sử dụng driver 11mm được tinh chỉnh, tăng cường dải mid-bass và hỗ trợ nhiều chế độ EQ, bao gồm cả tùy chỉnh theo sở thích cá nhân. Hệ thống 3 micro tích hợp AI hỗ trợ giảm tiếng ồn và chống gió, giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi, đặc biệt trong môi trường ngoài trời

REDMI Buds 8 có thể hoạt động liên tục khoảng 11 giờ chỉ với một lần sạc và lên đến 44 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc. Công nghệ sạc nhanh cho phép nghe nhạc trong khoảng 4 giờ chỉ với 10 phút sạc, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày.

REDMI Watch 6 có 3 màu Đen huyền thạch, Xám bạc và Xanh băng, mở bán từ 5-5-2026 với giá 3.190.000 đồng. REDMI Headphones Neo có 2 màu Đen huyền thạch, Trắng cát, dự kiến mở bán từ 6-6 với giá 2.090.000 đồng. REDMI Buds 8 với 3 màu Đen, Trắng, Xanh, dự kiến mở bán vào tháng 7-2026, với giá 1.590.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác.

KIM THANH

