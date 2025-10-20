Yến sào Khánh Hòa vượt bão thị trường sớm cán cột mốc doanh thu năm 2025

Yến sào Khánh Hòa vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 ấn tượng, hoàn thành vượt mức 106% kế hoạch doanh thu cả năm, bất chấp những thách thức của thị trường.

Sáng 18-10-2025, tại Hội nghị Sơ kết tình hình SXKD, Công ty Yến sào Khánh cho biết: Doanh thu lũy kế 9 tháng đạt gần 2.167 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2024 và vượt 106% kế hoạch năm! Đây là thành quả đáng nể trong bối cảnh thị trường yến sào đối mặt với cạnh tranh gay gắt và nhu cầu tiêu thụ trong nước giảm.

Động lực tăng trưởng chính là sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nội địa cùng với việc đẩy mạnh xuất khẩu. Công ty đã xuất nhiều đơn hàng giá trị lớn sang các thị trường khó tính như Trung Quốc, Mỹ, Canada, Đài Loan.

Bên cạnh mảng yến sào truyền thống, mùa vụ Bánh Trung thu Sanest Moon Cake cũng ghi nhận thành công với doanh thu 87,8 tỷ đồng, vượt 102% kế hoạch, khẳng định vị thế thương hiệu thực phẩm cao cấp của Sanest Foods.

Chủ tịch HĐTV - bà Trịnh Thị Hồng Vân, nhấn mạnh mục tiêu quý 4 là tối ưu hóa tồn kho, đẩy mạnh xuất khẩu để gia tăng lợi nhuận, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch 2025, tạo đà bứt phá cho năm 2026.

Ban Lãnh đạo Công ty YSKH khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có kết quả hoạt động SXKD xuất sắc trong 9 tháng đầu năm 2025

Thành tích này là minh chứng cho chiến lược kinh doanh linh hoạt và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo công ty. Dịp này, 18 đơn vị và 11 phòng ban xuất sắc đã được khen thưởng với tổng số tiền 860 triệu đồng.

K.H