Vedan Việt Nam tri ân nữ CB-NV chào mừng ngày 20/10

Các hoạt động chính diễn ra vào ngày 18 và 20-10 bao gồm các nội dung: Hội thao Nhảy dây và Nhảy bao bố: Diễn ra tại Tổng xưởng Phước Thái thu hút 22 đội tham gia thi nhảy dây. Các vận động viên thi đấu máu lửa, thể hiện sự dẻo dai và ý chí đồng lòng. Hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Phụ nữ Vedan sáng tạo, chân thiện cùng tạo thịnh vượng”. Phần thi này thu hút 15 đội tham gia, với sự góp sức của cả đồng đội nam. Mỗi tác phẩm gửi gắm thông điệp tôn vinh vẻ đẹp và sự đảm đang của nữ CB-NV Vedan. Tác phẩm của Văn phòng Tổng Giám đốc đã đạt giải nhất cuộc thi cắm hoa. Hội thi Nấu ăn với chủ đề “Món ngon Vedan” được tổ chức tại chi nhánh Phước Long , thu hút 10 đội thi. Các đội phải chế biến bữa cơm gia đình từ sản phẩm đông lạnh của Vedan, tạo nên không khí ấm cúng như một đại gia đình.
Ông Phạm Trung Thuyên, Chủ tịch Công đoàn Vedan chia sẻ: “Ngày 20-10 luôn là dịp đặc biệt để chúng tôi gửi lời tri ân chân thành đến toàn thể nữ CB-NV, những mảnh ghép vô cùng quan trọng trong hành trình phát triển của công ty”. Vedan mong muốn mang đến cho CB-NV công ty những phút giây thư giãn, đồng thời khuyến khích sự sẻ chia, đoàn kết, phát huy giá trị cốt lõi “Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội”.
Một số hình ảnh tại ngày Hội: