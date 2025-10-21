Vedan Việt Nam tri ân nữ CB-NV chào mừng ngày 20/10

Chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10 , Công ty CPHH Vedan Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh và tri ân đội ngũ nữ cán bộ nhân viên (CB-NV). Với mục tiêu “Nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty”, các hoạt động trên đã tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết và gắn bó giữa các phòng ban trong công ty.

Các hoạt động chính diễn ra vào ngày 18 và 20-10 bao gồm các nội dung: Hội thao Nhảy dây và Nhảy bao bố: Diễn ra tại Tổng xưởng Phước Thái thu hút 22 đội tham gia thi nhảy dây. Các vận động viên thi đấu máu lửa, thể hiện sự dẻo dai và ý chí đồng lòng. Hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Phụ nữ Vedan sáng tạo, chân thiện cùng tạo thịnh vượng”. Phần thi này thu hút 15 đội tham gia, với sự góp sức của cả đồng đội nam. Mỗi tác phẩm gửi gắm thông điệp tôn vinh vẻ đẹp và sự đảm đang của nữ CB-NV Vedan. Tác phẩm của Văn phòng Tổng Giám đốc đã đạt giải nhất cuộc thi cắm hoa. Hội thi Nấu ăn với chủ đề “Món ngon Vedan” được tổ chức tại chi nhánh Phước Long , thu hút 10 đội thi. Các đội phải chế biến bữa cơm gia đình từ sản phẩm đông lạnh của Vedan, tạo nên không khí ấm cúng như một đại gia đình.

Ông Phạm Trung Thuyên, Chủ tịch Công đoàn Vedan chia sẻ: “Ngày 20-10 luôn là dịp đặc biệt để chúng tôi gửi lời tri ân chân thành đến toàn thể nữ CB-NV, những mảnh ghép vô cùng quan trọng trong hành trình phát triển của công ty”. Vedan mong muốn mang đến cho CB-NV công ty những phút giây thư giãn, đồng thời khuyến khích sự sẻ chia, đoàn kết, phát huy giá trị cốt lõi “Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội”.

Một số hình ảnh tại ngày Hội:

Các vận động viên thi đấu nhiệt tình trong phần thi nhảy bao bố, thể hiện tinh thần quyết tâm cao

Đội nữ CB-NV tham gia thi nhảy dây với sự dẻo dai và ý chí đồng lòng

Khu vực trưng bày các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật

Các CB-NV tham dự Hội thao chụp hình lưu niệm với BLĐ Công ty

Các đội đoạt giải cao tại hội thi nấu ăn “Món ngon Vedan” chi nhánh Phước Long

Tổng giám đốc Ni Chih Hao trao giải cho các đội đạt giải hội thi cắm hoa

V.D