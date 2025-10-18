Yến Sào Khánh Hòa: "Thương Hiệu Vàng Nông Nghiệp Việt Nam 2025"

Công ty Yến Sào Khánh Hòa được tôn vinh "Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2025" (lần thứ 11) vào sáng 17/10/2025 tại Hà Nội, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên và ứng dụng KHCN. Qua đó, tiếp thêm động lực để Yến Sào Khánh Hòa vững bước trên hành trình phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế. Với cam kết vững bước vào kỷ nguyên xanh, Yến Sào Khánh Hòa tiếp tục bảo tồn nguồn lợi biển, nâng tầm giá trị Việt và đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng

K.H