200 vận động viên tranh giải Pickleball doanh nhân Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng

Tối 18-10-2025, tại phường Vũng Tàu (TPHCM) đã diễn ra lễ trao giải Pickleball doanh nhân Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam do Hội Doanh nhân trẻ TPHCM khu vực Bà Rịa – Vũng tàu tổ chức.

Giải Pickleball doanh nhân Bà Rịa – Vũng Tàu mở rộng tranh cúp DICERA Holdings diễn ra trong 2 buổi sáng và chiều cùng ngày 18-10-2025. Giải đấu quy tụ 200 vận động viên (VĐV) đam mê bộ môn Pickleball, cùng sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trẻ TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Theo đó, các VĐV đã tham gia thi đấu sôi nổi, tranh tài gay cấn và quyết liệt ở các nội dung: Đôi tự do 4.6; đôi tự do 5.0 và đôi lãnh đạo (áp dụng trình điểm của Hiệp hội Pickleball Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc tự khai báo trình điểm và tự bảo lãnh về điểm của mình).

Kết quả, mỗi hạng mục thi đấu, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 5 triệu đồng và 2 giải ba mỗi giải 2 triệu đồng cho các VĐV xuất sắc.

Giải Pickleball doanh nhân Bà Rịa – Vũng Tàu mở rộng tranh cúp DICERA Holdings là sự kiện thể thao, giao lưu ý nghĩa dành cho cộng đồng doanh nhân. Giải đấu không chỉ mang đến một sân chơi lành mạnh, khuyến khích rèn luyện sức khỏe mà còn là cầu nối để các doanh nhân gặp gỡ, chia sẻ và mở rộng kết nối.

Một số hình ảnh và clip tại giải:

VĐV thi đấu ở nội dung đôi lãnh đạo

VĐV thi đấu ở nội dung đôi 5.0

Ban tổ chức trao giải cho các cặp đôi ở nội dung thi đấu 4.6

TẤN LINH