Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trong không khí hân hoan của cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) và 15 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2025). Sáng ngày 18-10-2025 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao tặng 200 phần quà cho 200 chị em bán vé số lẻ .

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hải Vân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Trà; bà Đặng Thị Ngọc Hiền - Giám đốc Công ty XSKT Đồng Tháp cùng 200 chị, em bán vé số lẻ trên địa bàn phường Cao Lãnh, phường Mỹ Ngãi và phường Mỹ Trà.

Tại buổi lễ Công ty XSKT Đồng Tháp trao tặng mỗi người 01 phần quà nhằm chia sẽ với chị em Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của đơn vị với cộng đồng.

Dịp này, Công ty XSKT Đồng Tháp trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/ suất) cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con của các chị, em bán vé số lẻ nhằm hỗ trợ cho các em có thêm động lực để tiếp bước đến trường, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục con đường học vấn, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành con người có ích cho xã hội, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà:

Công Đoàn