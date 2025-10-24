Xổ số kiến thiết miền Nam bàn phương án phát hành vé số 20.000 đồng với giải đặc biệt 4,5 tỷ đồng/vé

9 tháng đầu năm 2025, các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam đã trả thưởng tổng số tiền 56.762 tỷ đồng và nộp ngân sách 39.936 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu chào mừng các công ty XSKT khu vực miền Nam tham dự hội nghị. Ảnh: NAM KHÔI

Ngày 24-10, tại phường Rạch Giá (An Giang), Hội đồng XSKT khu vực miền Nam tổ chức hội nghị XSKT khu vực miền Nam lần thứ 139.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực tiếp tục ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng. Doanh số phát hành vé số truyền thống đạt 117.370 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 75,3% kế hoạch năm 2025. Doanh thu đạt 115.727 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 76,9% kế hoạch năm 2025. Tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân 98,8%; trong đó có 17/21 công ty thành viên đạt 100%.

Tổng số tiền đã chi phí trả cho khách hàng trúng thưởng là 56.762 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ chi phí trả thưởng trên doanh thu tiêu thụ là 49,05%. Lợi nhuận đạt 15.125 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 84,6% kế hoạch năm 2025.

Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, 21 công ty xổ số trong khu vực đã nộp ngân sách 39.936 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 84,3% kế hoạch năm 2025.

Bên cạnh việc kinh doanh đạt hiệu quả, các công ty XSKT khu vực miền Nam luôn quan tâm công tác phúc lợi, xã hội từ thiện. Từ nguồn kinh phí của các công ty và nguồn huy động đóng góp, trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn khu vực đã thực hiện hoạt động phúc lợi, xã hội, từ thiện với tổng trị giá hơn 456 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NAM KHÔI

Tại hội nghị, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đã thảo luận việc hoán đổi ngày xổ số đối với một vài công ty trực thuộc sau khi sáp nhập tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện phương án phát hành 4 kỳ vé số mệnh giá 20.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán 2026, với cơ cấu giải đặc biệt 4,5 tỷ đồng/vé để tăng doanh thu.

Đối với hoạt động của các công ty XSKT trong khu vực sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, theo Hội đồng XSKT miền Nam, Bộ Tài chính có công văn số 8421 ngày 16-6-2025 tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh xổ số của các công ty đến hết ngày 31-12-2025.

Để chuẩn bị cho hoạt động của các công ty từ ngày 1-1-2026, Hội đồng kiến nghị Bộ Tài chính sớm có định hướng chung về mô hình hoạt động, lịch quay số mở thưởng để các công ty có thời gian chuẩn bị cho kế hoạch phát hành vé số.

NAM KHÔI