Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại Đồng Tháp

Ngày 23-6, ông Hồ Huỳnh Mai, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Tháp, cho biết đơn vị đang phối hợp cùng chính quyền cơ sở xử lý ổ dịch cúm H5N1 trên đàn vịt, ở xã cù lao Tân Thới.

Đồng Tháp vừa xuất hiện ổ dịch cúm H5N1

Những ngày qua, một hộ chăn nuôi tại xã cù lao Tân Thới phát hiện đàn vịt nuôi của mình xuất hiện dấu hiệu bất thường nên báo chính quyền địa phương. Ngành thú y nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với H5N1. Ngay sau đó ngành chức năng đã tiêu hủy toàn bộ đàn vật nuôi hơn 400 con, nhằm ngăn chặn mầm bệnh lây lan.

Ông Nguyễn Đức Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thới, cho biết ngay khi xác định có dịch, xã đã huy động lực lượng phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh và các hộ lân cận nhằm bảo vệ đàn gia cầm ở địa phương với hơn 60.000 con. Đến nay, tình hình dịch H5N1 tại địa phương đã được kiểm soát.

Trước dự báo áp lực dịch bệnh sẽ tăng cao khi thời tiết chuyển mùa, ông Hồ Huỳnh Mai, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Tháp đề nghị chính quyền cơ sở tăng cường giám sát chặt chẽ địa bàn và rà soát tổng đàn để tiêm vaccine kịp thời. Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Đặc biệt, tuyệt đối không được bán chạy, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, chết ra thị trường.

Hiện, Đồng Tháp đã kích hoạt hệ thống phòng chống dịch, sẵn sàng nguồn vật tư, vaccine nhằm bảo vệ tổng đàn 25 triệu con.

NGỌC PHÚC