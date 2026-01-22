Xuất khẩu sản phẩm điện tử năm 2025 đạt trên 107 tỷ USD

Theo số liệu của Cục Hải quan vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 12-2025 đạt 44,05 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng trước, tương ứng tăng 4,94 tỷ USD.

Trong đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lần đầu vượt ngưỡng 10 tỷ USD/tháng (đạt 10,74 tỷ USD), qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu cả năm 2025 lên 107,75 tỷ USD. Con số này chiếm khoảng 23% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và tăng tới 48,4% so với năm trước, tương ứng mức tăng 35,15 tỷ USD.

Với kết quả này, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện không chỉ giữ vững vị trí số một về trị giá xuất khẩu, mà còn đóng góp hơn một nửa vào mức tăng kim ngạch xuất khẩu chung của Việt Nam trong năm 2025. Nhóm hàng này xuất khẩu Hoa Kỳ đạt 42,09 tỷ USD, tăng mạnh 81,4%, tương ứng tăng 18,88 tỷ USD so với năm trước và xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 16,89 tỷ USD, tăng 33,6% (tăng 4,24 tỷ USD) so với năm 2024.

KIM THANH