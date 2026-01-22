Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Singapore vươn lên tốp 3

Sáng 22-1, Bộ Công Thương cho biết xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Singapore tiếp tục tăng trưởng tích cực, đưa Việt Nam từ nhóm tốp 6 lên vị trí đối tác cung ứng lớn thứ 3 tại thị trường này trong năm 2025.

Chế biến thủy sản xuất khẩu

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, năm 2025, Singapore nhập khẩu thủy sản đạt khoảng 1,2 tỷ SGD. Malaysia và Indonesia là hai nguồn cung lớn nhất, lần lượt chiếm 13,1% và 11,4% thị phần. Việt Nam xếp thứ 3 với kim ngạch 125,5 triệu SGD, chiếm 10,3% thị phần, chủ yếu ở các nhóm phi-lê cá, thịt cá ướp lạnh, cấp đông và động vật giáp xác.

So với năm 2024, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Singapore tăng 10,7%. Trong đó, nhóm phi-lê cá và thịt cá ướp lạnh, cấp đông tiếp tục giữ vai trò chủ lực; các nhóm động vật giáp xác và thân mềm cũng ghi nhận tăng trưởng, dù phải cạnh tranh mạnh với sản phẩm từ Trung Quốc, Nhật Bản và Na Uy.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường này, Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến nghị doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, thương mại điện tử, tham gia hội chợ triển lãm và quảng bá thương hiệu.

PHÚC VĂN