Mỹ: Thị trường chứng khoán “nhuộm” xanh sau quyết định của FED

Thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng tích cực sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất 0,25%, qua đó đưa lãi suất cơ bản xuống biên độ từ 3,5% - 3,75%, mức thấp nhất kể từ tháng 11-2022.

Chủ tịch FED Jerome Powell. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo kênh CNBC, dữ liệu chính thức công bố sau khi thị trường đóng cửa ngày 10-12 (giờ địa phương) cho thấy chỉ số trung bình của 30 cổ phiếu đã tăng 1,1%; chỉ số Dow Jones tăng 1,05%, S&P 500 tăng 0,7%, Nasdaq Composite tăng 0,3%...

Đây là lần thứ 3 trong vòng 4 tháng, FED cắt giảm lãi suất, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chính sách tiền tệ và mở ra cơ hội tiếp cận các lựa chọn vay vốn dễ dàng hơn, giá cả phải chăng hơn cho hàng triệu người Mỹ.



Trong một thông báo, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của FED - nêu rõ, các số liệu cập nhật cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vừa phải, tăng trưởng việc làm chậm lại trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ tính đến tháng 9 vừa qua. Để hỗ trợ các mục tiêu đề ra, FED quyết định hạ lãi suất cho vay qua đêm thêm 0,25%.

Tuy nhiên, FED khẳng định sẽ đánh giá kỹ lưỡng các dữ liệu sắp tới, triển vọng của nền kinh tế và các rủi ro để điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách phù hợp, không gây áp lực đối với nền kinh tế và hướng tới đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2%.



Với quyết định tiếp tục kéo dài chu kỳ cắt giảm lãi suất và đưa lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 3 năm, FED kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường cho vay thuận lợi hơn để hỗ trợ nền kinh tế số một thế giới.

Đối với hàng triệu người Mỹ đang có ý định tìm kiếm các khoản vay thế chấp để mua nhà, mua xe, thay đổi này dự kiến sẽ có tác động ngay lập tức.

Giới chuyên gia kinh tế dự báo, động thái của FED sẽ là một cú hích đối với thị trường tiêu dùng khi nước Mỹ đang bước vào mùa lễ hội mua sắm dịp cuối năm.

MINH CHÂU