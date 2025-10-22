10 tháng, Đồng Tháp thu ngân sách hơn 19.800 tỷ đồng

10 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách tỉnh Đồng Tháp đạt 19.809 tỷ đồng (tương đương 95,77% dự toán năm). Để đạt kết quả tích cực này, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó nổi bật là địa phương có nhiều cơ chế mở, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đến đầu tư...

Quang cảnh buổi họp báo

Thông tin trên được Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phi Đa cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10-2025 vào chiều 22-10. Hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp cùng Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp tổ chức.



Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, 10 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, cây trồng phát triển tốt, sản lượng rau màu và cây ăn trái tăng so cùng kỳ; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản thuận lợi, bảo đảm nguồn cung thị trường.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 13,9% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 206.900 tỷ đồng, tăng 14,1% so năm trước.

Hoạt động xuất khẩu ổn định với kim ngạch 10 tháng ước đạt 7.873 triệu USD, bằng 85,6% kế hoạch; Nhập khẩu lũy kế đến tháng 10 ước đạt 4.029 triệu USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ, đạt 91% kế hoạch. Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã giải ngân vốn đầu tư công 8.417 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch). 10 tháng qua, tỉnh thu hút 49 dự án đầu tư mới, vốn đăng ký hơn 21.100 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, từ đầu năm 2025 đến nay, Đồng Tháp đã giải quyết việc làm cho hơn 49.000 lao động, đưa 2.285 lao động đi làm việc ở nước ngoài; du lịch đón hơn 5,43 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 3.200 tỷ đồng.



NGỌC PHÚC