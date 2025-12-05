Ngày 5-12 tại phường Bình Dương, TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị Kết nối cung cầu chuỗi cung ứng 2025 do Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TPHCM (HASI) chủ trì.

Sự kiện do Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TPHCM (HASI) chủ trì, Sở Công Thương TPHCM, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ (CSID), Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), Hội Doanh nhân trẻ, Liên minh Hỗ trợ Công nghiệp Việt Nam (VISA) và các đối tác trong - ngoài nước phối hợp tổ chức.

Hội nghị được triển khai nhằm tạo không gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong nước với các tập đoàn FDI, nhà sản xuất quy mô lớn; đồng thời cập nhật xu hướng, tiêu chuẩn và nhu cầu từ các nhà mua hàng chiến lược trong giai đoạn dịch chuyển chuỗi cung ứng. Đồng thời tập trung thúc đẩy hợp tác đa chiều và chia sẻ thông tin thực tiễn từ các tập đoàn đang vận hành chuỗi cung ứng tại Việt Nam; từ đó hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế và nâng tầm năng lực cạnh tranh.

Ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch HASI phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch HASI cho biết, hội nghị là hoạt động thường niên nhằm tăng tính gắn kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới sản xuất toàn cầu, hướng tới hình thành chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao năng lực tự chủ của ngành CNHT.

Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp

Dịp này, hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. Theo ban tổ chức, các thỏa thuận hợp tác tập trung vào chuyển giao kỹ thuật, hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, mở rộng năng lực cung ứng và phát triển hệ sinh thái sản xuất trong nước.

PHƯƠNG LÊ