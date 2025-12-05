Doanh nghiệp cần chung tay cùng ngành thuế chống "doanh nghiệp ma”

Ngày 5-12, Thuế TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền TPHCM lần thứ 269. Hơn 50 câu hỏi đã được 23 doanh nghiệp gửi tới hội nghị.

Hội nghị đối thoại có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, đặt ra nhiều câu hỏi cho ngành thuế

Cảnh giác doanh nghiệp ma

Đại diện Công ty I.P.L hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho biết có những giao dịch rất nhỏ, doanh nghiệp đã kiểm tra thông tin đối tác khá kỹ nhưng vài năm sau cơ quan thuế lại kết luận bên bán không còn hoạt động hoặc có dấu hiệu mua bán hóa đơn. Khi đó, doanh nghiệp mua bị truy thu và xử phạt dù hoàn toàn không chủ đích vi phạm. I.P.L đặt câu hỏi: làm thế nào để doanh nghiệp làm ăn chân chính không trở thành “nạn nhân” của doanh nghiệp ma?

Trả lời, ông Trần Minh Quốc, Trưởng phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 5 Thuế TPHCM cho rằng yếu tố then chốt là doanh nghiệp phải tự xác định được nhà cung cấp có thực sự cung cấp hàng hóa dịch vụ cho mình hay không, đồng thời kiểm tra tình trạng pháp lý và việc sử dụng hóa đơn của đối tác.

Ông lưu ý hiện nay doanh nghiệp có thể chủ động tra cứu hóa đơn điện tử trên hoadondientu.gdt.gov.vn và kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên gdt.gov.vn. Đây là những công cụ giúp “tự phòng vệ” trước khi ký hợp đồng hay thanh toán, hạn chế tối đa rủi ro truy thu về sau.

Quang cảnh hội nghị

Tiếp lời, ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TPHCM cho biết cơ chế thuế hiện nay rất thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, chính sự thông thoáng này cũng bị lợi dụng để lập doanh nghiệp không nhằm kinh doanh thật, mà chỉ để mua bán hóa đơn. Để xử lý, ngành thuế triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó hệ số K là một công cụ nhận diện sớm doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường.

Ông Hiển đặc biệt lưu ý doanh nghiệp phải cảnh giác trước những biểu hiện “không bình thường”. Một hóa đơn nhà hàng xuất từ một địa chỉ khác với nơi ăn uống, hoặc một doanh nghiệp mới thành lập nhưng đã phát sinh giao dịch lớn không tương xứng, đều là tín hiệu đòi hỏi kiểm tra kỹ hơn.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Hoàn thuế khó, chờ xác minh

Một nội dung khác được các doanh nghiệp than khó, là việc hoàn thuế. Công ty cổ phần dệt may đầu tư Thành Công phản ánh, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp bị giữ lại chỉ vì phải “xác minh thêm” về hàng hóa xuất vào kho ngoại quan.

Theo doanh nghiệp, lâu nay xuất hàng vào kho ngoại quan được áp dụng thuế suất 0%. Lần này, dù đã cung cấp tờ khai đầy đủ, số thuế tương ứng với doanh thu vẫn bị tạm giữ chờ xác minh.

Ông Giang Văn Hiển cho biết để đảm bảo đúng bản chất, hồ sơ nào còn điểm chưa rõ thì cơ quan thuế bắt buộc phải xác minh; nội dung nào đã rõ sẽ hoàn ngay. Ông đề nghị doanh nghiệp phối hợp với cơ quan thuế để xác minh nhanh chóng hồ sơ.

Doanh nghiệp trao đổi với cán bộ Thuế TPHCM sau buổi đối thoại. Ảnh: M.HOA

Nhiều doanh nghiệp, trong đó có Daikin và Bạch Sen Sen Trắng, phản ánh hệ số K của hệ thống hóa đơn điện tử đang gây cảnh báo tự động dù giao dịch phát sinh hợp lệ. Lãnh đạo Thuế TPHCM giải thích hệ số K được thiết kế để ngăn chặn xuất hóa đơn khống bằng cách đối chiếu đầu vào – đầu ra theo tháng; khi vượt ngưỡng, hệ thống bắt buộc cảnh báo. Cơ quan thuế khuyến nghị doanh nghiệp khi nhận cảnh báo cần chủ động liên hệ để được hỗ trợ và tra soát trực tiếp trên ứng dụng hóa đơn điện tử.

MAI HOA