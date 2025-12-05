Cà Mau: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Ngày 5-12, phát biểu tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra; thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Ông bày tỏ tin tưởng với ý chí và khát vọng phát triển, Cà Mau sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, xứng đáng vị thế tỉnh cực Nam của Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, kinh tế Cà Mau năm 2025 tiếp tục khởi sắc với GRDP ước tăng 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,6 tỷ USD (tăng 6,4%); thu ngân sách vượt 25% dự toán.

Năm qua, tỉnh vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo bước đột phá về tổ chức bộ máy và được người dân đồng thuận. Về an sinh xã hội, Cà Mau hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch Trung ương; giải ngân hơn 471 tỷ đồng xây dựng hơn 9.500 căn nhà cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 0,75% vào cuối năm.

TẤN THÁI