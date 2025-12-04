Văn hóa doanh nghiệp tăng trưởng nhưng đổi mới sáng tạo chưa thành năng lực mạnh

Sáng 4-12, tại Hà Nội, Viện Phát triển Doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo “Công bố báo cáo đo lường mức độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp và văn hóa đổi mới sáng tạo 2025 và xu hướng 2026”.

Hội thảo nhằm giúp doanh nghiệp gia tăng nội lực thông qua các giải pháp văn hóa gắn liền với chiến lược phát triển kinh doanh.

Báo cáo đo lường mức độ trưởng thành thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và văn hóa đổi mới sáng tạo (VHĐMST) 2025 do Blue C (đơn vị tư vấn văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ) chủ trì thực hiện.

Kết quả đo lường cho thấy, sau hai năm đi ngang, điểm trung bình mức độ trưởng thành thực thi VHDN năm 2025 đạt 43,84 (tương đương cấp độ 4/6 - cấp độ “quản lý”), tăng 4,12 điểm so với năm 2024 và cao hơn mức trung bình của 3 năm gần nhất. Tỷ lệ doanh nghiệp ở cấp độ cao (5–6) tăng gần gấp đôi, cho thấy mặt bằng văn hóa doanh nghiệp đã được nâng lên, không chỉ ở một số doanh nghiệp tiên phong.

Trong khi đó, điểm VHĐMST (đo bằng bộ chỉ số IQ - Innovation Quotient) đạt 3,81/5 điểm, cho thấy tinh thần đổi mới sáng tạo đã xuất hiện trong giá trị và hành vi nhưng chưa trở thành một năng lực sâu rộng trong tổ chức. Các ngành dẫn đầu là Truyền thông - Quảng cáo và Dược phẩm - Y tế (trên 4 điểm). Doanh nghiệp nhà nước có điểm số thấp nhất (3,63 điểm), chủ yếu do hạn chế về sự linh hoạt và cơ chế chấp nhận rủi ro.

Tại hội thảo, ông Lê Quang Vũ, CEO Blue C, nhận định: “Điểm trưởng thành tăng trở lại cấp độ “quản lý” phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong việc quản trị văn hoá một cách bài bản, không còn dựa vào các hoạt động rời rạc hay mang tính phong trào. Tuy vậy, yếu tố khen thưởng cần tiếp tục củng cố để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển dài hạn của doanh nghiệp”.

Cùng với đó, ông Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) cho biết: “Tinh thần đổi mới sáng tạo bước đầu đã hình thành khá rõ tại các doanh nghiệp, đặc biệt trong giá trị văn hóa và hành vi nhân viên. Tuy nhiên, tinh thần đó vẫn chưa chuyển hóa thành năng lực vận hành thực sự mạnh mẽ, khi mức độ chấp nhận rủi ro và đầu tư phát triển năng lực cho đổi mới sáng tạo còn thấp. Điều này yêu cầu doanh nghiệp cần tiếp tục củng cố môi trường tổ chức và hệ thống khuyến khích đổi mới”.

Theo Blue C, xu hướng chính để dẫn dắt văn hóa doanh nghiệp năm 2026 là học tập chủ động để đáp ứng nhịp độ thay đổi của thị trường, đề cao chuẩn mực khi sử dụng AI, cân bằng giữa ổn định và linh hoạt trong tổ chức.

