Cục Thuế đổi mới quản lý, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế

Tối 5-12, Cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin, cơ quan này vừa kết thúc hội nghị “Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin” từ ngày 2 đến 5-12 ở Quảng Ninh.

Theo Cục Thuế, hội nghị đã tập trung rà soát và hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý thuế. Trong đó, hội nghị xem xét các bảng mô tả liên kết quy trình giữa từng nhóm đối tượng nộp thuế (doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh, cá nhân khác, đất và các khoản thu khác) với các quy trình hỗ trợ, quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và kiểm tra thuế.

Tại hội nghị, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai cho biết, Cục Thuế xác định rõ yêu cầu tái thiết kế quy trình quản lý thuế gắn với ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cục Thuế

Đồng thời, Cục Thuế nhận thấy yêu cầu về đổi mới mô hình quản lý, giảm chi phí tuân thủ, bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, khuyến khích sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Những định hướng lớn này chính là cơ sở chính trị quan trọng để ngành thuế tái thiết kế quy trình và tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin, tạo bước chuyển căn bản trong mô hình quản lý thuế hiện nay.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cục Thuế

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế, tham khảo kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế cho thấy, những mô hình này mang lại lợi ích rõ rệt cho doanh nghiệp, người nộp thuế và cơ quan quản lý thông qua việc tiếp cận, sàng lọc và áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Cục Thuế

Trên cơ sở quản lý dựa vào cơ sở dữ liệu, đánh giá tiêu chí rủi ro và mức độ tuân thủ của người nộp thuế, ngành thuế đang định hướng hoàn thiện toàn bộ quy trình nghiệp vụ theo phương pháp thiết kế phù hợp với mô hình quản lý thuế mới.

Định hướng này được xây dựng trên nền tảng đánh giá các yêu cầu cốt lõi của việc tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hình thành cơ sở dữ liệu tích hợp và kết nối theo thời gian thực, phục vụ hiệu quả trong quản lý thuế. Từ đó, giúp cụ thể hóa các chủ trương tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo Cục Thuế, đối với công tác kiểm tra hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, cơ quan thuế dự kiến tập trung nhận diện các hành vi rủi ro như: kê khai doanh thu thấp, che giấu doanh thu, sử dụng tài khoản thanh toán của bên thứ ba, không xuất hóa đơn, dùng hóa đơn không hợp pháp hoặc hạch toán các khoản chi phí không đúng quy định.

LƯU THỦY