Doanh nghiệp Việt - Nhật khai thác tiềm năng hàng hóa vùng ĐBSCL

Các đại biểu tham dự diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

ĐBSCL giữ vai trò chiến lược trong an ninh lương thực và kinh tế Việt Nam, đóng góp 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% thủy sản nuôi trồng và 70% trái cây cả nước. Hiện Nhật Bản có gần 200 dự án tại ĐBSCL với tổng vốn hơn 2,2 tỷ USD, chiếm 10,5% FDI toàn vùng.

Ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng đại diện Văn phòng JETRO tại TPHCM cho biết, doanh nghiệp Nhật Bản có rất nhiều tiềm năng phát triển tại ĐBSCL. Đặc biệt là tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, một thế mạnh to lớn của vùng.

Về phía các doanh nghiệp Nhật Bản, với lợi thế là có công nghệ tiên tiến, có thể hỗ trợ giúp doanh nghiệp Việt Nam tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản. Tuy nhiên, JETRO vẫn gặp khó khăn khi số doanh nghiệp Việt Nam chủ động liên hệ hợp tác còn hạn chế. Mong rằng qua sự kiện này, các doanh nghiệp Việt - Nhật sẽ chủ động kết nối tốt hơn để thúc đẩy hợp tác đôi bên, ông Okabe Mitsutoshi chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại diễn đàn

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, ĐBSCL giữ vai trò then chốt trong an ninh lương thực và xuất khẩu của cả nước. Trong đó, Cần Thơ đóng vai trò là trung tâm của vùng, là cửa ngõ kết nối nội vùng và quốc tế. Với hệ thống giao thông, logistics ngày càng được nâng cấp, hàng hóa của ĐBSCL có tiềm năng lớn đáp ứng tiêu chuẩn Nhật Bản.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù có rất nhiều tiềm năng hợp tác, thế nhưng kết quả hợp tác và đầu tư của các đối tác Nhật Bản tại ĐBSCL vẫn chưa tương xứng.

Với nguồn hàng hóa dồi dào từ "vựa lúa, thuỷ sản, trái cây”, ĐBSCL rất cần sự đồng hành chiến lược từ các đối tác Nhật Bản với lợi thế về công nghệ, quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn xanh. TP Cần Thơ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, đất đai và nguồn nhân lực để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Đại học Cần Thơ đã cùng AEON Việt Nam, Công ty Thực phẩm và Nguyên liệu Takesho và Công ty Thực phẩm Takesho ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm chế biến mang nhãn riêng AEON TOPVALU, do doanh nghiệp trong vùng ĐBSCL sản xuất. Dự án hướng tới khai thác nguồn nguyên liệu phong phú tại ĐBSCL, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thực phẩm chế biến, tiến tới xây dựng thương hiệu “Made in Mekong Delta”.

TUẤN QUANG