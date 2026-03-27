Tối 26-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026) và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Tham dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn tặng cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm nay, có 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ. ẢNH: TTXVN

Trong số 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng có nhiều đồng chí là cán bộ công chức tiêu biểu, có những sáng kiến sáng tạo, hiệu quả, góp phần vào công tác cải cách hành chính, như đồng chí Nguyễn Trung Tín, Bí thư Đoàn Công ty Than Vàng Danh - Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Phạm Quang Thắng, Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM…

Nhiều đồng chí đã nỗ lực xuất sắc để lập được nhiều chiến công, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, như đồng chí Danh Chí Linh, Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh An Giang; đồng chí Lương Thanh Tùng, Bí thư Chi đoàn cơ sở Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan lục quân 2… Nhiều đồng chí có thành tích nổi bật trong giữ gìn văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả và giải quyết nhiều việc làm cho thanh niên địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc mừng 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được vinh danh - những hạt nhân nòng cốt của phong trào thanh niên, những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, chúng ta có quyền tự hào khẳng định mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của thanh niên, mỗi thành tựu của dân tộc đều có sự đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ Việt Nam. Đồng chí đề nghị các cấp cán bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu niên.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và không gian số, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục theo hướng hiện đại, gần gũi, thuyết phục, kết hợp hài hòa giữa xây và chống; vừa bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến, vừa nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc. Mỗi cán bộ Đoàn, mỗi đoàn viên phải là một chủ thể tích cực lan tỏa các giá trị tốt đẹp, góp phần hình thành lớp thanh niên thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước. Tổ chức Đoàn cần dẫn dắt thanh niên tham gia sâu rộng vào trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, khởi nghiệp sáng tạo, hội nhập quốc tế. Mỗi đoàn viên thanh niên cần nhận thức sâu sắc rằng: mỗi việc làm cụ thể, mỗi sáng kiến, mỗi hành động thiết thực của mình đều có thể đóng góp trực tiếp vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lớn của đất nước.

PHAN THẢO