100% hộ dân phường Gia Định bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Rạch Xuyên Tâm

Theo UBND phường Gia Định (TPHCM), 100% hộ dân trên địa bàn phường bị ảnh hưởng bởi dự án Rạch Xuyên Tâm đã thống nhất tự nguyện bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Người dân phường Gia Định bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Rạch Xuyên Tâm

Dự án Rạch Xuyên Tâm đi qua địa bàn phường Gia Định có tổng cộng 869 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 263 trường hợp giải tỏa một phần và 606 trường hợp giải tỏa toàn phần. Đến nay, phường đã vận động và tiếp nhận bàn giao mặt bằng của 100% hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm của TPHCM. Tuyến rạch cải tạo có tổng chiều dài gần 9km, kết nối từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua các phường An Nhơn, Gia Định, Bình Thạnh và Bình Lợi Trung. Trong đó, tuyến chính dài 6,7 km và ba nhánh phụ dài khoảng 2,2 km.

Dự án được triển khai nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện hệ thống thoát nước, giảm ngập và chỉnh trang đô thị.

Đảng ủy phường Gia Định đã thành lập Ban Chỉ đạo và 9 Tổ công tác tuyên truyền, vận động thực hiện dự án. Thời gian qua, các Tổ công tác đã tăng cường tuyên truyền, vận động, Ban Chỉ đạo và Thường trực UBND phường, phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tổ chức đối thoại trực tiếp với người có đất thu hồi để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết thấu đáo các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người có đất thu hồi. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định Triệu Lệ Khánh thăm, động viên người dân bị ảnh hưởng dự án Rạch Xuyên Tâm

Không chỉ vậy, Đảng ủy phường Gia Định cũng tổ chức các đoàn đến thăm, động viên, trao quà đến người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trao hỗ trợ đến các hộ dân bị ảnh hưởng dự án tại phường Gia Định

Với sự chỉ đạo quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị phường Gia Định và sự đồng thuận, hợp tác của người dân, đến ngày 24-6, 100% hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn phường Gia Định đã thống nhất tự nguyện bàn giao mặt bằng để triển khai dự án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất.

HỒNG HẢI