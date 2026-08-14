Phường Gia Định đẩy mạnh chuyển đổi số trong tác nghiệp công vụ

Thực hiện Chương trình hành động 100 ngày về xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, ngày 14-8, UBND phường Gia Định (TPHCM) triển khai 2 mô hình “Phường Gia Định số - Phục vụ nhân dân” và “Gia Định - Trợ lý công vụ số” nhằm cải thiện cơ chế hoạt động, hạ tầng, dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến.

Với mô hình “Phường Gia Định số - Phục vụ nhân dân", người dân có thể đặt lịch hẹn, phản ánh, kiến nghị, tra cứu thông tin một cách dễ dàng. Ngược lại, các cơ quan chức năng của địa phương cũng phục vụ người dân nhanh hơn, minh bạch hơn. Mô hình là nhịp cầu số hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ra mắt mô hình "“Phường Gia Định số - Phục vụ nhân dân” và “Gia Định - Trợ lý công vụ số”. Ảnh: MINH HẢI

Còn với mô hình “Gia Định - Trợ lý công vụ số” được xem là giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tính đột phá, trực tiếp “giải phóng” cán bộ, công chức khỏi các công việc thủ công, lặp lại, chuẩn hóa quy trình xử lý văn bản, hỗ trợ tra cứu pháp luật và nâng cao năng suất làm việc của chính quyền địa phương.

Theo Chủ tịch UBND phường Gia Định Nguyễn Thu Hiền, để 2 mô hình này đi vào cuộc sống một cách thực chất, tránh hình thức, lãng phí, yêu cầu các đơn vị liên quan phải quán triệt nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm.

Bà Hiền cũng khẳng định, đối với các phản ánh, kiến nghị và lịch hẹn của người dân qua App, cán bộ, công chức khi tiếp nhận phải xử lý nhanh chóng, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “bỏ hổng” phản ánh của người dân trên môi trường số.

MINH HẢI