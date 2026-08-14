Nhìn rõ địa bàn, đo đúng kết quả

Tại hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu các phường, xã xây dựng bản đồ tình hình ma túy. Tại phường Tăng Nhơn Phú, yêu cầu này đang được triển khai thực hiện. Phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với Thượng tá Cao Huỳnh Thanh (ảnh), Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú, về cách “Bản đồ số” vận hành.

Phân vùng để quản lý

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, “Bản đồ số” mà Công an phường Tăng Nhơn Phú đang xây dựng có phải để phân vùng nhận diện, từ đó áp dụng giải pháp phù hợp?

* Thượng tá CAO HUỲNH THANH: “Bản đồ số” phục vụ công tác phòng, chống tội phạm ma túy được công an phường triển khai để hỗ trợ các biện pháp nghiệp vụ và phòng ngừa. Các lớp dữ liệu về đối tượng, cơ sở, địa điểm nghi vấn... được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Qua bản đồ, chúng tôi phân vùng mức độ phức tạp theo thang màu, đồng thời đánh dấu các khu phố trọng điểm cần chuyển hóa. Các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lớn gồm hơn 2.400 khu nhà trọ, các chung cư, cao ốc và 132 cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, massage, khách sạn. Một số khu vực trống trong Khu Công nghệ cao cũng được xác định là nơi phức tạp về tội phạm ma túy. Từ dữ liệu khảo sát, chúng tôi đã lắp đặt thêm 12 camera hồng ngoại để quản lý.

Dữ liệu đối tượng cũng được số hóa với thông tin lý lịch, hình ảnh nhận diện và các mối quan hệ thân nhân, giúp lực lượng quản lý theo dõi kịp thời. “Bản đồ số” giúp chúng tôi khái quát, đánh giá và nhận định tình hình địa bàn sát hơn.

Công an phường Tăng Nhơn Phú tuyên truyền về phòng chống ma túy đến học sinh Trường THCS-THPT Hoa Sen. ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ

* Mục tiêu đến năm 2028, Tăng Nhơn Phú sẽ là phường không ma túy. “Bản đồ số” có tích hợp theo dõi tiến độ?

* Căn cứ theo Nghị quyết số 19-NQ/ĐU của Đảng ủy phường về xây dựng phường Tăng Nhơn Phú không ma túy vào năm 2028, chúng tôi xác định phải đổi mới phương pháp làm việc, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chúng tôi xác định phải có lộ trình cụ thể, gắn với từng địa bàn, thời hạn và trách nhiệm của từng lực lượng. Năm 2026, phấn đấu trên 40% địa bàn khu phố không ma túy; 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học không ma túy. Đến năm 2028, phấn đấu xây dựng toàn bộ phường trở thành địa bàn không ma túy. Những mục tiêu này được theo dõi, cập nhật thường xuyên trên bản đồ. Hàng năm, phường đặt mục tiêu phát hiện, triệt xóa 100% các điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy.

Tích hợp “Bản đồ số” với ứng dụng SOS khu phố

* Phường Tăng Nhơn Phú sẽ tập trung theo dõi những chỉ số nào?

* Ban Chỉ đạo 26 của phường đang theo dõi các chỉ số cụ thể: tỷ lệ khu phố đạt tiêu chí không ma túy; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy được quản lý; số vụ khởi tố, số bị can bị bắt giữ; số người được đưa đi cai nghiện bắt buộc, số người tham gia điều trị Methadone; số người sau cai nghiện được hỗ trợ vốn, hướng nghiệp và tạo việc làm.

Công tác kiểm tra, tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về ma túy cũng được nâng cao. Công an phường đã kiểm tra ma túy đối với 356 đối tượng, trong đó 105 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy; đã kiểm tra 124/124 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện 4 vụ liên quan đến tệ nạn xã hội, gồm 1 vụ mại dâm và 3 vụ ma túy.

Hiện nay, phường quản lý 56 đối tượng về ma túy, đa số những người này chưa có công việc ổn định và khả năng tái nghiện còn khá cao. Đây là vấn đề chúng tôi tiếp tục quan tâm, quản lý và hỗ trợ trong thời gian tới.

* Thưa ông, “làm sạch” địa bàn phải hiểu là tạo chuyển biến thực chất, không sa vào giải pháp cơ học. Ông suy nghĩ gì về điều này?

* Chúng tôi xác định phải đấu tranh quyết liệt, không “đánh khúc giữa” mà phải bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng cuối cùng; kiên quyết không đẩy, đuổi đối tượng sang địa bàn khác. Mục tiêu là “làm sạch” địa bàn thực chất.

Chúng tôi cũng đang nghiên cứu nâng cấp “Bản đồ số” với dữ liệu “mở”, công khai những thông tin phù hợp để người dân tham khảo, tra cứu về an ninh, tội phạm hoặc thủ tục hành chính. Dự kiến bản đồ này sẽ được tích hợp lên ứng dụng SOS khu phố để người dân dễ tiếp cận.

Cùng với các giải pháp nghiệp vụ, Công an phường Tăng Nhơn Phú tăng cường vận động, xây dựng các mô hình cộng đồng tự quản như “Khu nhà trọ nói không với ma túy” - hiện đã triển khai tại 243 khu nhà trọ, và “Câu lạc bộ Chủ nhà trọ an ninh”. Qua đó, người dân trực tiếp tham gia bảo vệ không gian sống của mình, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để ma túy xâm nhập học đường.

THU HƯỜNG thực hiện