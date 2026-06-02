136 gương điển hình được tôn vinh tại triển lãm về học tập và làm theo Bác

Sáng 2-6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ VH-TT-DL khai mạc triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2026.

Các đại biểu tham quan triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2026. Ảnh: THU HÀ

Đây là năm thứ 14 liên tiếp triển lãm được tổ chức, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026).

Với gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm giới thiệu 136 gương điển hình tiên tiến, gồm 63 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc. Các điển hình được lựa chọn từ gần 400 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương giới thiệu.

Bộ sách Người tốt việc tốt trưng bày tại triển lãm. Ảnh THU HÀ

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, cho biết triển lãm năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào dịp kỷ niệm nhiều dấu mốc quan trọng gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ các phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Triển lãm gồm 2 phần: “Khắc ghi lời Bác”, khái quát quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và “Những bông hoa dâng Bác”, giới thiệu các điển hình tiêu biểu trong lao động, học tập, công tác, hoạt động thiện nguyện, chăm lo người yếu thế, bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng nhân văn.

Nhiều điển hình trong lực lượng vũ trang cũng được tôn vinh với tinh thần tận tụy, bản lĩnh, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và xây dựng thế trận lòng dân.

Mỗi hình ảnh, bài viết tại triển lãm là một câu chuyện truyền cảm hứng về những con người bình dị nhưng giàu khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, sẵn sàng vượt qua khó khăn vì lợi ích chung.

Trong số đó có em Hồ Đình Vũ ở Nghệ An kiên trì đưa bạn khiếm thị đến trường suốt 2 năm; cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai ở Lai Châu bền bỉ gieo chữ nơi vùng cao; hay đoàn viên, thanh niên Trường THPT Giá Rai, Cà Mau, tiên phong trong chuyển đổi số.

Hình ảnh công an Phú Thọ giúp dân ứng phó mưa lũ trưng bày tại triển lãm

Điểm nhấn của triển lãm là một số hiện vật gắn với đời sống thường ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các tư liệu, sách về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và những huy hiệu Bác Hồ tặng các gương người tốt, việc tốt.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 2-6 đến hết tháng 9-2026 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

VĨNH XUÂN