Đến 16 giờ ngày 15-3: Khoảng 72 triệu cử tri đi bầu cử, 5 tỉnh đạt tỷ lệ gần 100%

Đến 16 giờ ngày 15-3, cả nước có khoảng 72 triệu cử tri đi bầu cử; nhiều hộ kinh doanh tự nguyện đóng cửa, dành thời gian cho ngày trọng đại.

Chiều 15-3, tại Trung tâm Báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết tính đến 16 giờ cùng ngày, khoảng 72 triệu cử tri trên toàn quốc đã đi bầu cử.

“Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.

Trong đó, có 5/34 tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu gần 100%, gồm: Tuyên Quang (99,86%), Lào Cai (99,81%), Lạng Sơn (99,30%), Điện Biên (99,23%), Lai Châu (99,20%). Có 18/34 tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%; 9/34 tỉnh đạt trên 90%.

Riêng TPHCM, địa phương có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có gần 7,7 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ hơn 80%.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Hiện cử tri trên cả nước tiếp tục đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc, trật tự. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã tập trung phản ánh đậm nét về ngày bầu cử. Tính đến 16 giờ, báo chí trong nước đã có gần 5.300 tin, bài, khẳng định ý nghĩa chính trị, pháp lý quan trọng của cuộc bầu cử, cũng như quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước. Kết quả tích cực này cũng là lời khẳng định mạnh mẽ trước những luận điệu trái chiều từ các thế lực bên ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, mặc dù nhiều điểm bỏ phiếu đã đạt tỷ lệ 100%, các tổ bầu cử vẫn tiếp tục hoạt động đến hết giờ quy định để phục vụ cử tri vãng lai. Đối với người già yếu hoặc không có điều kiện đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử đã đưa hòm phiếu phụ đến tận nơi để bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Công tác an ninh trật tự, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc trên phạm vi cả nước diễn ra tốt, tạo thuận lợi cho người dân đi bỏ phiếu.

Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi động, tích cực trên khắp cả nước, từ Thủ đô Hà Nội đến vùng sâu, vùng xa. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, nhiều hộ kinh doanh thậm chí đã đóng cửa hàng để dành thời gian cho ngày trọng đại này.

ANH PHƯƠNG