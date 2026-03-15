Đến 14 giờ 15 phút, 80,63% cử tri đã tham gia bỏ phiếu

Đến 14 giờ 15 phút hôm nay (15-3), có 61,76 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,63% tổng số cử tri trong danh sách bầu cử.

Chiều 15-3, đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết, công tác bầu cử trên cả nước vẫn đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định. Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành, đến 14 giờ 15 phút, có 61,76 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách đi bầu.

Đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia cung cấp thông tin cho báo chí

Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đặc biệt là những tỉnh miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang…

Các tỉnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên cũng đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.

"Đến nay đã có 380 xã, phường, khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 100%. Điều này cho thấy sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với quyền, nghĩa vụ công dân rất cao. Không khí bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra khẩn trương, sôi nổi, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân; nguyện vọng, sự quan tâm của nhân dân lựa chọn đại biểu vào các cơ quan quyền lực nhà nước", đồng chí Tạ Thị Yên nêu.

