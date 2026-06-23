28 phóng viên - biên tập viên được tuyên dương Giải thưởng Ngòi Bút Trẻ năm 2026 là các cá nhân có nhiều thành tích trong công việc, tích cực tham gia các hoạt động công tác Đoàn và có nhiều cống hiến cho đơn vị, xã hội.

Các phóng viên - biên tập viên được tuyên dương Giải thưởng Ngòi Bút Trẻ năm 2026

Chiều 23-6, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố tổ chức Chương trình tuyên dương Giải thưởng Ngòi Bút Trẻ năm 2026. Đây là hoạt động nhằm chào mừng 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026), chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố.

Ngòi Bút Trẻ là giải thưởng vinh danh các phóng viên - biên tập viên trẻ đang công tác tại các đơn vị báo chí, xuất bản trực thuộc các cơ quan Đảng TPHCM có nhiều thành tích nổi bật trong công việc, tích cực tham gia các hoạt động công tác Đoàn và có nhiều cống hiến cho đơn vị, xã hội. Năm nay, 28 cá nhân được tuyên dương.

Các phóng viên - biên tập viên được tuyên dương

Thay mặt Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, đồng chí Nguyễn Khoa Hải ghi nhận, biểu dương 28 gương điển hình được tuyên dương.

Theo đồng chí, những năm qua, tuổi trẻ các cơ quan báo chí, xuất bản và truyền thông của TPHCM nói chung và của các cơ quan Đảng Thành phố nói riêng đã không ngừng nỗ lực, khẳng định bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của mình. Nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, lan tỏa những giá trị nhân văn, gương người tốt việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Năm 2026 là thời điểm các cơ quan báo chí đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo định hướng chung của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh đó, tôi mong các phóng viên – biên tập viên trẻ sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và niềm tin vào con đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Khoa Hải nhấn mạnh.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố phối hợp Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng báo chí với chủ đề “Chiến lược làm nội dung mới trong bối cảnh mạng xã hội và AI phát triển”. Chương trình do nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nội dung số Báo Thanh Niên, báo cáo.

TIỂU TÂN