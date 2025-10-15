3 khâu đột phá để Cà Mau bước vào kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập sâu rộng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 16 đến 17-10, với chủ đề: “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Trước thềm Đại hội, Báo SGGP đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, về những tiềm năng và lợi thế, xác định khâu đột phá để Cà Mau cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà cho các đơn vị thi công khi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn. Ảnh: BÍCH NGỌC

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025?

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025, mặc dù trong có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của các địa phương trong cả nước; sự lãnh đạo quyết liệt, tinh thần đoàn kết của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận cao của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; quy hoạch, đào tạo gắn với sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc. Nhiều nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội thực hiện đạt kết quả tốt; kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội tiếp tục có tiến bộ; chất lượng y tế, giáo dục được nâng lên; các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững thực hiện đạt kết quả thiết thực. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố và tăng lên như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt kết quả khá, bình quân đạt hơn 7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các trụ cột kinh tế được triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả tốt.

Tỉnh Cà Mau đã hoàn thành đưa vào vận hành 16 dự án điện gió với tổng công suất hơn 870MW, cùng với 2.827 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất trên 236MW, góp phần phát triển nhanh lĩnh vực sản xuất năng lượng điện tái tạo; công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu phát huy được vai trò chủ lực với trên 80 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, với tổng công suất thiết kế khoảng 500.000 tấn/năm.

Cùng với đó, mạng lưới cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển ngày càng đồng bộ, phương thức hoạt động đa dạng, bảo đảm thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 800.000 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt hơn 11,32 tỷ USD…

Cà Mau có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Ảnh chụp tại điện gió Tân Thuận

* Sau khi hợp nhất, tỉnh Cà Mau có tiềm năng và lợi thế gì để phát triển bứt phá trong nhiệm kỳ 2025-2030, thưa đồng chí?

Sau ngày 1-7-2025, khi 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu hợp nhất thành tỉnh Cà Mau, vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế, quy mô và động lực mạnh mẽ hơn. Đây là một vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt, hội tụ cả tiềm năng biển, rừng, năng lượng tái tạo và văn hóa – con người Nam bộ.

Về vị trí địa lý – kinh tế: Cà Mau sau hợp nhất trở thành tỉnh có đường bờ biển dài gần 310km (dài thứ 2 cả nước), trong đó có 163km bờ Biển Đông và 147km bờ Biển Tây, với 3 mặt giáp biển, kết nối trực tiếp tuyến hàng hải quốc tế và cửa ngõ ra biển lớn. Hệ thống giao thông đang được đầu tư đồng bộ: cao tốc Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi, cùng với cảng biển Hòn Khoai và Cảng hàng không Cà Mau được nâng cấp, sẽ tạo mạng lưới hạ tầng hoàn chỉnh, giúp địa phương vươn lên thành trung tâm logistics và kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Về tài nguyên và kinh tế biển: Cà Mau là tỉnh duy nhất của cả nước hội tụ đủ 4 hệ sinh thái đặc trưng: rừng ngập mặn, rừng tràm, biển – đảo và đồng bằng. Tiềm năng phát triển kinh tế biển, nuôi trồng – chế biến thuỷ sản, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, khí hóa lỏng LNG, điện gió ngoài khơi) là lợi thế nổi trội không nơi nào có. Khi hợp nhất, tỉnh có thể quy hoạch thống nhất không gian biển, hình thành “vành đai năng lượng – thủy sản – du lịch ven biển”, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Về nguồn nhân lực và văn hóa – xã hội: Hai địa phương Cà Mau – Bạc Liêu (cũ) có truyền thống đoàn kết, văn hóa đậm chất Nam bộ, dân cư cần cù, sáng tạo, có trình độ sản xuất hàng hoá ngày càng cao. Sau hợp nhất, quy mô dân số trên 2,6 triệu người, tạo nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu dùng lớn.

Về động lực phát triển mới: Cà Mau sau hợp nhất được Trung ương xác định là trung tâm kinh tế biển và năng lượng tái tạo phía Nam, đồng thời là “cực tăng trưởng xanh” của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 2045, cùng với cơ chế đặc thù đang được đề xuất cho tỉnh hợp nhất, mở ra cơ hội huy động mạnh mẽ nguồn lực đầu tư công và tư, giúp tỉnh phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới.

Về hệ thống chính trị và bộ máy hành chính: Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp giúp tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng tính chủ động, minh bạch và hiệu quả quản trị. Đây là điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

"Tỉnh Cà Mau sau hợp nhất có cơ hội lớn để trở thành trung tâm kinh tế biển, năng lượng và chế biến xuất khẩu của cả vùng; là mô hình phát triển bền vững của vùng địa đầu cực Nam đất nước, với nền tảng kinh tế – xã hội ổn định, môi trường chính trị vững vàng, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố" - đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau -

Chế biến tôm xuất khẩu là thế mạnh nổi trội của tỉnh Cà Mau

* Thưa đồng chí, tỉnh Cà Mau xác định những khâu đột phá gì để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới?

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Cà Mau xác định rõ yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ thời cơ, tận dụng tiềm năng để bứt phá, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập sâu rộng. Trên cơ sở đó, Đảng bộ tỉnh xác định ba khâu đột phá:

Thứ nhất, đột phá về thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng. Tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách thuận lợi thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân; phát triển lực lượng sản xuất, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả gắn với kinh tế biển, kinh tế số, kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, thương mại – dịch vụ, logistics, du lịch sinh thái.

Thứ hai, đột phá về phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng, thu hút nhân tài, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ, nhất là người đứng đầu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đổi mới vì lợi ích chung.

Thứ ba, đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, thủy lợi, năng lượng, cùng hạ tầng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển khu kinh tế, khu – cụm công nghiệp, dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản và các công trình thích ứng biến đổi khí hậu.

Với ba đột phá chiến lược này, cùng tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, tỉnh Cà Mau tin tưởng sẽ phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới.

Xin cám ơn đồng chí!

TẤN THÁI