Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống (*)

Ngày 15-10, sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc. Toàn văn Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các vị khách quý,

Kính thưa Đại hội!

Sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và đầy trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra; đến thời điểm này, chúng ta có thể vui mừng và tự hào báo cáo với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của Thành phố sau hợp nhất.

Đại hội đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, tập trung trí tuệ thảo luận các văn kiện và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội – một nghị quyết hội tụ ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố trong giai đoạn mới, với 30 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược và 10 nhiệm vụ, giải pháp then chốt.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân của Thành phố vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I thông qua Nghị quyết với 30 chỉ tiêu phát triển

Đại hội bày tỏ niềm tin sâu sắc, với trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, của dân tộc ta, của đất nước ta, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ chính trị chỉ định 110 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa I, đây là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Đảng bộ Thành phố, sẽ quyết định những vấn đề quan trọng nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong tiến trình phát triển của thành phố; nhân sự Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 5 đại biểu đương nhiên, 75 đại biểu chính thức, 9 đại biểu dự khuyết. Đây là tập thể đại diện cho tiếng nói của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đến với Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kính thưa Đại hội,

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, thành công đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan Trung ương; từ sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ; và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tâm huyết của 546 đại biểu chính thức về dự Đại hội, những người tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 366.000 đảng viên toàn Đảng bộ Thành phố.

Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gửi tới Đại hội những thông điệp và định hướng chỉ đạo quan trọng về khát vọng vươn mình của dân tộc và tầm nhìn phát triển của Thành phố trong kỷ nguyên mới. Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đã trực tiếp về dự, chỉ đạo và dành nhiều tình cảm, sự động viên quý báu cho Thành phố.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Thành phố, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các địa phương đã đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác chuẩn bị Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân Thành phố và đồng bào ta ở nước ngoài đã gửi gắm niềm tin, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội.

Đại hội biểu dương và trân trọng cảm ơn các Tiểu ban của Đại hội, các cơ quan tham mưu giúp việc, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, đã làm việc tận tụy, trách nhiệm, khoa học và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của Đại hội.

Kính thưa tất cả các đồng chí tham dự Đại hội,

Kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của Đại hội là chúng ta đã đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động, thống nhất trong đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhìn nhận khách quan, thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, đồng thời xác định rõ phương hướng, phương châm, mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược cho chặng đường 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn – một thời kỳ mới của Thành phố sau hợp nhất, với khát vọng vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 15-10, sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, bên cạnh những thành quả to lớn và những thời cơ mở ra, Thành phố cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới – từ tác động của tình hình thế giới, biến động kinh tế, khí hậu, đến những yêu cầu ngày càng cao của mục tiêu phát triển và kể cả tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Nếu không có quyết tâm chính trị thật cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo và phương thức hành động thì khó có thể hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Chúng ta cũng hiểu rằng, nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của Thành phố không phải là vốn, không phải là hạ tầng, mà chính là con người Thành phố Hồ Chí Minh – những con người năng động, dám nghĩ, và biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đó chính là nguồn lực vô giá, và điều này theo Tôi còn có một ý nghĩa khác quan trọng hơn là mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phải ý thức được trách nhiệm cao cả của mình trong việc chung tay, góp sức để thành phố bình yên và phát triển, để biến thành công của đại hội thành hành động cách mạng cụ thể.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa I, cùng các cấp ủy trực thuộc, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, biến tinh thần Nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sát hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải, hình thức, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phát huy sáng kiến, sáng tạo từ cơ sở. Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kế thừa những thành quả to lớn của các nhiệm kỳ trước, đồng thời thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và Nhân dân Thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.

Thường trực Thành ủy TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết – năng động – sáng tạo – và ấm áp nghĩa tình, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong hành động, đoàn kết một lòng, chung sức, đồng tâm thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Với niềm phấn khởi, tin tưởng và tự hào trước thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc!

