Nền tảng vững chắc cho hạnh phúc của nhân dân

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được thông qua trong sự kỳ vọng và chào đón của các tầng lớp nhân dân. Niềm tin đang được gửi trọn vào những quyết sách của đại hội để tạo nền tảng cho sự phát triển bứt phá của Thành phố mang tên Bác.

Sắc cờ hoa rộn ràng mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CẨM TUYẾT

Điểm đến xanh, năng động, nghĩa tình

Là cán bộ hưu trí, 45 năm tuổi Đảng và cũng chừng ấy năm sinh sống, công tác tại Côn Đảo, ông Nguyễn Anh Tài bồi hồi nhớ lại quãng đời gắn bó với mảnh đất thiêng này. Ông Tài là bộ đội được tăng cường ra Côn Đảo từ năm 1980, khi nơi đây vẫn vô cùng hoang sơ.

“Thời điểm đó, Côn Đảo chỉ có hơn 2.000 dân, giao thông đi lại hết sức khó khăn, chỉ có 2 con tàu cũ chở khách ra vào đảo. Cơ sở hạ tầng gần như chưa có gì, điện, nước, đường sá đều thiếu thốn, đời sống người dân rất vất vả”, ông Tài hồi tưởng.

Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I thành công rực rỡ, ông Tài xúc động chia sẻ niềm tin và kỳ vọng của mình: “Việc Côn Đảo trở thành đặc khu của TPHCM là dấu mốc lịch sử, mở ra cơ hội phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn. Chúng tôi tin tưởng với năng lực, tầm nhìn và kinh nghiệm của lãnh đạo thành phố, Côn Đảo sẽ được đầu tư xứng tầm từ hạ tầng, an sinh xã hội, bảo tồn môi trường, rừng và biển. Đại hội lần này mở ra hướng đi rõ ràng cho đặc khu, để Côn Đảo trở thành điểm đến xanh, thông minh, vừa phát triển du lịch, vừa tôn vinh giá trị lịch sử linh thiêng, xứng đáng với truyền thống anh hùng của mảnh đất này”.

Nói về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người, ông Tài cho rằng, đó chính là nền tảng bền vững để đặc khu phát triển hài hòa và nhân văn: “Người dân Côn Đảo hôm nay không chỉ tự hào là cư dân trên vùng đất thiêng, mà còn mang trong mình nét văn hóa nghĩa tình, năng động, sáng tạo của TPHCM. Tinh thần “TPHCM cùng cả nước, vì cả nước” đã bắt đầu lan tỏa đến tận nơi đây để dần dần đi vào cách nghĩ, cách làm, đời sống của mỗi người dân đảo”.

Đặc khu Côn Đảo xanh mát dưới những hàng cây. Ảnh: THU HOÀI

Chào mừng thành công của đại hội, anh Nguyễn Phi Phúc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo, Bí thư Đoàn đặc khu Côn Đảo, cho biết, ngày 18-10, Đoàn đặc khu Côn Đảo sẽ tổ chức đợt ra quân cao điểm vệ sinh bãi biển với hơn 100 người tham gia, gồm đoàn viên, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên và người dân…

Sinh năm 1991, là đảng viên trẻ, anh Phúc vui mừng về những chính sách đột phá giúp Côn Đảo phát triển mạnh về du lịch, kinh tế biển, hạ tầng giao thông, y tế và giáo dục.

Theo anh, thời gian qua, tuổi trẻ Côn Đảo không chỉ tích cực các hoạt động tình nguyện, mà còn tiên phong trong chuyển đổi số. Dù còn nhiều thiếu thốn hơn ở đất liền, đoàn viên thanh niên vẫn liên tục cập nhật các mô hình, cách làm hay về chuyển đổi số, công nghệ thông tin… để linh hoạt ứng dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của đặc khu.

Sắp tới, MTTQ đặc khu sẽ đẩy mạnh mô hình “Bình dân học vụ số”, giúp người dân, nhất là người cao tuổi và ngư dân, làm quen với công nghệ, nâng cao năng lực số cộng đồng.

“Chúng tôi mong muốn được học hỏi, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn với cán bộ Đoàn trong đất liền, qua đó phát huy sức trẻ, sáng tạo, góp phần xây dựng Côn Đảo văn minh, hiện đại, tiệm cận các địa phương trong đất liền”, anh Phúc chia sẻ.

Tổng hợp sức mạnh của một siêu đô thị

Với tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng ở những chính sách đột phá từ đại hội đến cuộc sống. Ông Nguyễn Tri Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ TPHCM cho rằng, cần có lộ trình cụ thể cho việc xây dựng thành phố thành Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo ông, tài chính là huyết mạch của nền kinh tế, có trung tâm tài chính sẽ giải quyết các vấn đề về vốn và đó sẽ là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế.

Khu vực giải trí trong một doanh nghiệp về công nghệ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cùng với đó, ông Quang kỳ vọng sau khi cơ hội mở ra cho một đô thị rộng lớn, thành phố cần sớm xây dựng các tuyến giao thông kết nối các khu vực kinh tế, đặc biệt hệ thống giao thông đường sắt đô thị. Bởi theo ông, nếu tài chính là huyết mạnh thì giao thông là xương sống để phát triển. Có bộ xương vững chắc mới phát huy các thế mạnh của một siêu đô thị có thủ phủ công nghiệp, trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ, trung tâm du lịch biển và logictic.

Là một cán bộ công chức, ông Lê Khánh Duệ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Giáo, cho rằng, mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công đã và đang tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Đây là cầu nối tin cậy, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch.

Ông Duệ kỳ vọng, nhiệm kỳ 2025-2030, công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự phát triển vượt bậc thông qua việc đầu tư hiện đại hóa hệ thống quản trị thực thi; nâng cao năng lực quản trị nhà nước dựa trên công nghệ số và dữ liệu số theo thời gian thực. Xây dựng chính quyền số tiêu biểu, kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, không chỉ giúp xử lý tốt công tác quản lý, điều hành, mà còn dẫn dắt sự phát triển, đổi mới sáng tạo.

Môi trường làm việc thân thiện, khoa học tại phường Bình Đông. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo ông Duệ, việc thiết lập hệ thống quản trị thông minh, hiện đại, đồng bộ toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực quản lý nhà nước, điều hành kinh tế - xã hội, quản lý hạ tầng, dịch vụ công, nâng cao năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp sẽ sớm đưa TPHCM đạt các mục tiêu mà đại hội đề ra.

Tạo cú hích phát triển vùng ven

Là người dân vùng ven, anh Nguyễn Tấn Phúc (phường Long Hương) chia sẻ, nghị quyết đại hội đã dành sự quan tâm sâu sắc đến đời sống người dân, lấy người dân làm trung tâm cho mọi chính sách; đặc biệt là tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Anh Phúc cho rằng, đại hội đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu của thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Theo anh, sau hợp nhất, các chính sách an sinh xã hội đã có nhiều thay đổi tích cực, tuy nhiên đời sống và thu nhập của người dân, nhất là khu vực vùng ven, vẫn còn nhiều khó khăn.

Người dân theo dõi các phiên Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TÂM TRANG

Việc nghị quyết quan tâm đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội khiến lòng dân phấn khởi. Anh Phúc kỳ vọng, sau đại hội, lãnh đạo thành phố quan tâm hơn đến việc triển khai hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, trong đó chú trọng đầu tư cho y tế, giáo dục, tạo việc làm cho thanh niên và nâng cao thu nhập người dân

Theo anh Phúc, việc đưa các trường đại học, cơ sở đào tạo lớn về khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng như xây dựng thêm các bệnh viện hiện đại tại đây, đã được thành phố định hướng trong kế hoạch phát triển lâu dài. Tuy nhiên, anh cho rằng điều quan trọng là cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để người dân sớm được thụ hưởng các dịch vụ thiết yếu ngay tại địa phương.

“Làm được điều này sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa trung tâm và vùng ven, đồng thời tạo cú hích lan tỏa cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới”, anh Phúc chia sẻ.

Đến Bình Dương lập nghiệp từ năm 2010, chị Phan Thị Thủy, công nhân Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (phường Thuận An) cho biết nhờ mảnh đất này, chị đã lập gia đình, có con, xây nhà và có cuộc sống ổn định. Sau khi Bình Dương hợp nhất cùng TPHCM và Bà Rịa – Vũng Tàu, chị Thủy trở thành công dân của thành phố mang tên Bác.

“Đối với một người con xứ Nghệ mưu sinh, lập nghiệp xa quê như tôi thì đây là một sự tự hào và biết ơn. Những ngày qua, tôi theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I và quan tâm nhiều đến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về các nội dung như chống ngập, kẹt xe, ô nhiễm môi trường… Tôi nghĩ đây là những vấn đề sát sườn mà người dân chúng tôi quan tâm hiện nay”, chị Thủy bày tỏ.

Một môi trường làm việc xanh và năng động là điều người lao động đang mong muốn. Ảnh: HỒNG HẢI

Ngoài ra, theo chị Thủy, vấn đề công nhân lao động đang băn khoăn là tình trạng thiếu trường học, khu vui chơi cho con công nhân. Chính vì vậy, sau đại hội, chị mong muốn lãnh đạo TPHCM tiếp tục có nhiều chính sách an sinh xã hội hướng đến công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

“Tôi tin rằng, với sự chuyển mình mạnh mẽ trong nhiệm kỳ này, đời sống người dân và đặc biệt là công nhân lao động sẽ được nâng lên rõ rệt”, chị Thủy kỳ vọng.

THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI - TÂM TRANG - TRÚC GIANG - VĂN CHÂU