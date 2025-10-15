Xây dựng Thanh Hóa thành “tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Bác Hồ

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen; được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện; có 23/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện; đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ được tăng cường; niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên. Trình độ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao. Tổ chức cơ sở đảng được củng cố, tăng cường; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt trên 95%, vượt mục tiêu đại hội. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Trong giai đoạn 2020 - 2025, kinh tế tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, Thanh Hóa từng bước khẳng định là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Hoạt động khoa học - công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh; văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Thể thao thành tích cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện; giáo dục mũi nhọn luôn đứng trong nhóm đầu của cả nước. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm.

Thanh Hóa là tỉnh đi đầu trong vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào những thành tựu chung của cả nước.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử văn hóa, nơi sinh thành nhiều bậc anh hùng, hào kiệt mà tên tuổi và sự nghiệp góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước. Người Thanh Hóa cần cù, chịu khó, nghĩa tình, hiếu học, chăm làm, sáng tạo trong lao động, anh dũng quật cường trong chiến đấu, cương trực thẳng thắn, trọng nghĩa tình, luôn yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, nhất là trong khó khăn, gian khổ.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cùng nhân dân cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách, đóng góp sức người, sức của, vừa sẵn sàng chiến đấu hy sinh trong bom đạn vừa dốc sức chi viện cho tiền tuyến, trong đó có 55.977 liệt sĩ, 43.610 thương binh, 4.634 Mẹ Việt Nam anh hùng, hàng trăm tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động. Có thể khẳng định, trải qua các giai đoạn lịch sử, các thế hệ người Thanh Hóa luôn biết hy sinh và sẵn sàng hy sinh cho dân tộc, cho non sông cho đất nước và sự trường tồn của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham dự đại hội

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, nhiệm kỳ 2020-2025, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Đó là, Đảng bộ Thanh Hóa đã lãnh đạo chính quyền, quân và dân trong tỉnh vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ cực đoan… Chú trọng triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đã nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản xứ Thanh

GDP duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn ước đạt 2 con số (10,24%), đứng thứ 4 cả nước. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả của 5 phương thức giao thông. Hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng. Hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục, hạ tầng năng lượng ngày càng củng cố, tăng cường. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường, bảo đảm vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc ngày càng được củng cố và tăng cường. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu, nhất là với nước bạn Lào.

Các đại biểu tham dự đại hội

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Đó là xây dựng Thanh Hóa thành “tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, cần khẩn trương thực hiện đồng bộ các quyết sách chiến lược gần đây của Bộ Chính trị; tiến hành sơ kết, đánh giá Nghị quyết 58 ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 37 ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục rà soát, điều chỉnh, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh cho phù hợp với chiến lược phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các sản phẩm công nghệ trưng bày tại triển lãm chào mừng đại hội

Song song đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Phải coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thông suốt, hiệu quả. Làm tốt công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn chặn “từ sớm, từ xa”. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “không để có vùng tối, vùng xám, vùng lợi ích riêng”.

Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững với 5 đột phá, trong đó tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chia sẻ... Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Thúc đẩy các động lực tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Đột phá phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực “tứ sơn”: Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn.

Phải xây dựng giai đoạn 2 Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đưa cảng Tổng hợp Nghi Sơn trở thành cảng tổng hợp quốc gia, trung tâm logistics của khu vực. Đột phá phát triển hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng liên kết vùng; phát triển hạ tầng số, hạ tầng du lịch, dịch vụ... Đột phá về tư duy đổi mới và hành động quyết liệt để có thể khơi dậy nguồn lực từ tư duy, động lực từ sự đổi mới và sức mạnh từ nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về các mô hình phát triển, đang trưng bày tại triển lãm chào mừng đại hội

Bên cạnh phát triển văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, nâng tầm đối ngoại, trong đó tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Chú trọng mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển với nước bạn Lào anh em.

DUY CƯỜNG