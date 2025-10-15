Không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt vì sự phát triển của thành phố và hạnh phúc của người dân

“Thành công của đại hội mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta không tự mãn, bằng lòng với những gì đã có, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông khẳng định tại họp báo thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưa 15-10, Thành ủy TPHCM tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đại hội hoàn thành các nội dung đề ra

Sau 3 ngày làm việc (từ 13 đến 15-10), với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đô thị đặc biệt này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo SGGP về ấn tượng của kỳ đại hội này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chia sẻ, đây là kỳ đại hội ứng dụng triệt để chuyển đổi số. Cụ thể, Ban Tổ chức đưa ứng dụng "Đại hội I TPHCM" để cập nhật tất cả các tài liệu, nội dung, chương trình kỳ họp, hình ảnh, kể cả kết nối liên thông với các cơ quan báo chí... để đại biểu khai thác, sử dụng, theo dõi.

“Có nhiều thước phim phóng sự, chuyên đề cũng được cập nhật lên ứng dụng này để đại biểu theo dõi”, đồng chí Đặng Minh Thông chia sẻ và khẳng định tới đây, ứng dụng "Đại hội I TPHCM" tiếp tục được hoàn thiện để sử dụng tiếp.

"Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Đồng chí Tổng Bí thư có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Sự hiện diện của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho Đảng bộ và nhân dân TPHCM", đồng chí Đặng Minh Thông chia sẻ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chia sẻ, đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng. Đặc biệt, Đại hội đã quán triệt sâu sắc những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, Trung ương và nhân dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn Thành phố trở thành hình mẫu của một "siêu đô thị" phát triển thông minh, bền vững, vươn tầm quốc tế, xứng đáng vai trò đầu tàu.

Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu Thành phố cần trở lại vai trò “cực đổi mới sáng tạo”, khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết truyền thống “dám nghĩ, dám làm”. Đặc biệt phát triển không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và phải luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là nguồn động viên to lớn, là nguồn cảm hứng để Đảng bộ TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo; khắc phục những hạn chế, yếu kém; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước.

“Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Đại hội đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng cho chặng đường mới. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là nguồn cảm hứng, mệnh lệnh để TPHCM nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định.

Không được tự mãn, bằng lòng với những gì đã có

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cũng thông tin cụ thể kết quả Đại hội, đồng thời chia sẻ phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu phát triển tổng quát là xây dựng TPHCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố sẽ xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Đặc biệt, Đại hội đã thông qua định hướng kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực với mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, mở ra không gian phát triển mới, bền vững cho tương lai.

“Thành công của Đại hội hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta không tự mãn, bằng lòng với những gì đã có, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông khẳng định.

Đồng chí Đặng Minh Thông nêu rõ, Đại hội tiếp thu trọn vẹn và đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sẽ khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

“Chúng tôi cam kết sẽ biến những định hướng chiến lược thành những kết quả thiết thực, có thể cân đong đo đếm được, với thước đo cao nhất là sự hài lòng và niềm tin của người dân”, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời, toàn diện đưa tin về đại hội. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và cả sự giám sát, phản biện của báo chí trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

“Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, với nguồn cảm hứng và động lực to lớn từ sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng bộ và nhân dân TPHCM quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, nghĩa tình, hiện đại, hội nhập, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, một số phóng viên đặt câu hỏi về Văn kiện Đại hội lần này khẳng định sẽ lấy hạnh phúc và sự hài lòng của người dân làm thước đo tính hiệu quả phục vụ nhân dân. Cụ thể thì thước đo này được xây dựng trên tiêu chí nào? Phóng viên Báo SGGP cũng đặt vấn đề liên quan đến nội dung Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo TPHCM tập trung giải quyết căn cơ 4 vấn đề của đô thị như ngập nước, ô nhiễm môi trường, kẹt xe và không có ma túy... Vậy giải pháp mà TPHCM đề ra trong nghị quyết để thực hiện chỉ đạo đó là gì? Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: HOÀNG HÙNG Trả lời các câu hỏi của phóng viên, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, thông tin, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 4 nhiệm vụ trọng tâm TPHCM phải tập trung thực hiện ngay trong nhiệm kỳ này. Đó là phải giải quyết tình trạng ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không có ma túy. Đây là những vấn đề gắn trực tiếp đến đời sống, hạnh phúc và sự hài lòng của người dân. Về việc đo lường chỉ số hạnh phúc và sự hài lòng của người dân, đồng chí Dương Anh Đức cho biết, trước hết phải tạo dựng môi trường sống và môi trường làm việc tốt, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thành phố sẽ triển khai nhiều hình thức đánh giá mức độ hài lòng, trong đó có việc theo dõi các chỉ số kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức ghi nhận ý kiến của người dân một cách thường xuyên, liên tục, làm cơ sở điều chỉnh chính sách phục vụ tốt hơn. Liên quan đến đề án Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM, đồng chí Dương Anh Đức khẳng định, thành phố thể hiện quyết tâm rất lớn. Đến nay, TPHCM đã xác định khu vực toàn bộ phường Sài Gòn, một phần phường Bến Thành và một phần phường An Khánh sẽ là khu vực hình thành trung tâm tài chính. Nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã đăng ký triển khai, và định hướng phát triển này cũng được thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội. Về chỉ tiêu di dời 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, đồng chí Dương Anh Đức cho biết, TPHCM đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Bên cạnh việc huy động nguồn lực xã hội và ngân sách, Thành phố sẽ tự tạo nguồn lực từ chính việc khai thác hiệu quả quỹ đất sau giải tỏa. Cách làm này khá mới tại Việt Nam, song để thực hiện được phải thực hiện theo nguyên tắc “win – win”, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời giảm áp lực sử dụng ngân sách nhà nước.

