3 người dân được cứu sống sau 2 ngày lênh đênh trên biển đã trở về đặc khu Lý Sơn
SGGPO
Tối 8-11, 3 người dân được cứu sống sau 2 ngày lênh đênh trên biển đã trở về đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Lúc 8 giờ 57 phút tối 8-11, 3 người dân được cứu sống đã trở về đến đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong sự vui mừng, xúc động của người dân. UBND đặc khu Lý Sơn, Đồn Biên phòng Lý Sơn và Công an đã có mặt kịp thời, đưa người dân lên xe cấp cứu để chuyển về Trung tâm Y tế đặc khu Lý Sơn chăm sóc, theo dõi sức khỏe.