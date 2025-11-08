Xã hội

3 người dân được cứu sống sau 2 ngày lênh đênh trên biển đã trở về đặc khu Lý Sơn

SGGPO

Tối 8-11, 3 người dân được cứu sống sau 2 ngày lênh đênh trên biển đã trở về đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Clip: 8 giờ 57 phút tối 8-11, ba ngư dân được cứu sống trở về đặc khu Lý Sơn. Thực hiện: MAI TUẤN

Lúc 8 giờ 57 phút tối 8-11, 3 người dân được cứu sống đã trở về đến đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong sự vui mừng, xúc động của người dân. UBND đặc khu Lý Sơn, Đồn Biên phòng Lý Sơn và Công an đã có mặt kịp thời, đưa người dân lên xe cấp cứu để chuyển về Trung tâm Y tế đặc khu Lý Sơn chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Clip: Khoảnh khắc đón anh Cường từ tàu cá Quảng Bình (cũ) về tới đặc khu Lý Sơn
Lúc 8 giờ 57 phút tối 8-11, cả 3 người: Phan Duy Quang (sinh năm 1978, thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn), Lê Văn Sanh (sinh năm 1988, Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi), Dương Quang Cường (sinh năm 1982, thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) đã trở về đặc khu Lý Sơn. Ảnh: MAI TUẤN
Người dân Lý Sơn tập trung cầu cảng để đón cả 3 người trở về. Ảnh: MAI TUẤN
Các lực lượng chức năng ra hỗ trợ. Ảnh: MAI TUẤN
NGUYỄN TRANG

