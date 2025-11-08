Hy hữu: Tìm thấy 1 trong 3 người dân đặc khu Lý Sơn sau 2 ngày trôi dạt trên biển

Sáng 8-11, tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tìm thấy 1 trong 3 người dân đặc khu Lý Sơn trôi dạt trên biển sau 2 ngày mất tích.

Theo đó, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận được thông tin từ ông Hoàng Phú Xuyên, thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam), trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng.

khi tàu qua vùng biển tỉnh Gia Lai vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 8-11, thì bất ngờ phát hiện một người trôi dạt trên biển và vớt lên tàu.

Tàu Hải Nam 39 phát hiện ông Phan Duy Quang tại tọa độ trên khi đi qua vùng biển Gia Lai

Người trôi dạt trên biển được cứu sống là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi), tình trạng sức khỏe hơi yếu, tâm lý ổn định.

Ông Quang được xác định là 1 trong 3 người bị sóng cuốn trôi tại đặc khu Lý Sơn chiều 6-11.

Như vậy, sau 2 ngày lênh đênh trên biển, ông Quang đã được tìm thấy. Hiện vẫn còn 2 người là ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, cùng thôn Tây An Hải). Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6-11, tại khu vực cầu cảng cá Lý Sơn, ông Dương Quang Cường do mâu thuẫn gia đình nên nhảy cầu tàu tự tử. Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh dùng thuyền thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, sau khi vớt được ông Cường, do sóng to gió lớn, thuyền bị đánh trôi dạt ra xa và mất tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chính quyền địa phương huy động tàu Thành Tâm (VT0035) tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Do ảnh hưởng của bão số 13, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng vào chiều cùng ngày.

Công tác tìm kiếm tiếp tục triển khai

Đến sáng 7-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng chỉ đạo huy động trực thăng tìm kiếm.

NGUYỄN TRANG