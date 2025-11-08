Đã cứu được 3 người dân Lý Sơn sau 2 ngày trôi dạt trên biển

Tối ngày 8-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, 3 người dân Lý Sơn đã được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển.

Clip: Tàu Hải Nam 39 cứu được ông Phan Duy Quang

Theo đó, cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận được thông tin từ ông Hoàng Phú Xuyên, thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam), trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng.

Khi tàu qua vùng biển tỉnh Gia Lai vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 8-11, thì bất ngờ phát hiện một người trôi dạt trên biển và vớt lên tàu.

Qua xác minh, danh tính người được cứu là ông Phan Duy Quang (sinh năm 1978, thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn), là 1 trong 3 ngư dân trên thuyền thúng đang mất tích.

Ông Phan Duy Quang (bên trái), người được tàu Hải Nam 39 cứu

Tiếp đó, lúc 16 giờ 10 cùng ngày, tàu An Vĩnh Express khi đang tìm kiếm 2 người dân bị mất tích tại vị trí 14,26 độ vĩ Bắc - 109,16 độ kinh Đông, cách đảo Lý Sơn 56 hải lý thì phát hiện và cứu vớt được ông Lê Văn Sanh (sinh năm 1988, Tây An Hải) đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi). Tình trạng sức khỏe ông Sanh ổn định.

Ông Lê Văn Sanh đang được cứu lên bờ

Đến 17 giờ 35 phút cùng ngày, một tàu Quảng Bình đã cứu sống ông Dương Quang Cường (sinh năm 1982, thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn), cách Lý Sơn khoảng 30 hải lý. Ông là nạn nhân còn lại và cũng chính là người nhảy cầu cảng tự tử.

Ông Dương Quang Cường trên tàu Quảng Bình sau khi được cứu sống

NGUYỄN TRANG