Trước 30-8: Giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50%

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ; Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành; UBND các tỉnh, thành về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Học sinh trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Lũng Chinh, xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng: mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS, bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1-7-2025, hoàn thành trước ngày 30-8-2026.

Thủ tướng giao GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

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PHAN THẢO